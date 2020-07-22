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Футбол в России

ЦСКА стал четвертым в РПЛ и сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне

В заключительном матче чемпионата армейцы обыграли "Тамбов" со счетом 2:0
Футболисты ЦСКА Георгий Щенников, Федор Чалов и Иван Обляков Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Футболисты ЦСКА Георгий Щенников, Федор Чалов и Иван Обляков
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги и сыграет в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне. В заключительном туре столичная команда обыграла дома "Тамбов" со счетом 2:0.

По итогам сезона подопечные Виктора Гончаренко набрали в 30 турах 50 очков, уступив завершившему сезон на третьем месте "Краснодару" 2 очка. Четвертая строчка позволит московской команде начать выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. "Ростов" занял пятое место в РПЛ и стартует со второго раунда.

Прямую путевку в групповой этап турнира получит победитель Олимп - Кубка России. В финале турнира 25 июля сыграют досрочно ставший чемпионом России петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки". Если "Зенит" выиграет, место в квалификации Лиги Европы достанется "Динамо", занявшему шестое место в таблице. При этом прямую путевку в групповой этап получит ЦСКА, ставший четвертым.

ЦСКА в 13-й раз примет участие в Лиге Европы (ранее - Кубок УЕФА). Высшим достижением клуба в турнире стала победа в сезоне-2004/05, еще 15 раз клуб выступал в Лиге чемпионов. В рейтинге клубов Союза европейских футбольных ассоциаций ЦСКА занимает 33-е место.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит30226265-1872
2Локомотив30169541-2957
3Краснодар301410649-3052
4ЦСКА30148843-2950
5Ростов30129945-5045
6Динамо301181127-3041
7Спартак301161335-3339
8Арсенал301151437-4138
9Уфа30814822-2438
10Рубин308111118-2835
11Урал30981336-5335
12Сочи29891240-3633
13Ахмат307101327-4631
14Тамбов30941737-4131
15Крылья Советов29771530-4028
16Оренбург30761728-5227
Теги
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