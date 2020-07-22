ЦСКА стал четвертым в РПЛ и сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги и сыграет в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне. В заключительном туре столичная команда обыграла дома "Тамбов" со счетом 2:0.
По итогам сезона подопечные Виктора Гончаренко набрали в 30 турах 50 очков, уступив завершившему сезон на третьем месте "Краснодару" 2 очка. Четвертая строчка позволит московской команде начать выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. "Ростов" занял пятое место в РПЛ и стартует со второго раунда.
Прямую путевку в групповой этап турнира получит победитель Олимп - Кубка России. В финале турнира 25 июля сыграют досрочно ставший чемпионом России петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки". Если "Зенит" выиграет, место в квалификации Лиги Европы достанется "Динамо", занявшему шестое место в таблице. При этом прямую путевку в групповой этап получит ЦСКА, ставший четвертым.
ЦСКА в 13-й раз примет участие в Лиге Европы (ранее - Кубок УЕФА). Высшим достижением клуба в турнире стала победа в сезоне-2004/05, еще 15 раз клуб выступал в Лиге чемпионов. В рейтинге клубов Союза европейских футбольных ассоциаций ЦСКА занимает 33-е место.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|30
|22
|6
|2
|65-18
|72
|2
|Локомотив
|30
|16
|9
|5
|41-29
|57
|3
|Краснодар
|30
|14
|10
|6
|49-30
|52
|4
|ЦСКА
|30
|14
|8
|8
|43-29
|50
|5
|Ростов
|30
|12
|9
|9
|45-50
|45
|6
|Динамо
|30
|11
|8
|11
|27-30
|41
|7
|Спартак
|30
|11
|6
|13
|35-33
|39
|8
|Арсенал
|30
|11
|5
|14
|37-41
|38
|9
|Уфа
|30
|8
|14
|8
|22-24
|38
|10
|Рубин
|30
|8
|11
|11
|18-28
|35
|11
|Урал
|30
|9
|8
|13
|36-53
|35
|12
|Сочи
|29
|8
|9
|12
|40-36
|33
|13
|Ахмат
|30
|7
|10
|13
|27-46
|31
|14
|Тамбов
|30
|9
|4
|17
|37-41
|31
|15
|Крылья Советов
|29
|7
|7
|15
|30-40
|28
|16
|Оренбург
|30
|7
|6
|17
|28-52
|27