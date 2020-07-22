"Краснодар" занял третье место в РПЛ и сыграет в квалификации Лиги чемпионов

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. "Краснодар" разгромил грозненский "Ахмат" со счетом 4:0 в домашнем матче заключительного, 30-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили Маркус Берг (43-я и 62-я минуты), Реми Кабелла (54) и Вандерсон (58).
По итогам чемпионата "Краснодар" занял третье место и сыграет в третьем раунде квалификации следующего розыгрыша Лиги чемпионов. "Краснодар" третий раз в истории стал медалистом чемпионата России (трижды клуб выигрывал бронзовые награды). "Ахмат" завершил сезон на 13-м месте в турнирной таблице.
Помимо "Краснодара", в следующем сезоне Лиги чемпионов сыграют чемпион страны петербургский "Зенит" и ставший вторым московский "Локомотив". Оба клуба стартуют в турнире с группового этапа. В нынешнем сезоне Лиги чемпионов "Зенит" и "Локомотив" также играли в групповом раунде и заняли последние места в своих квартетах.
Матч 30-го тура между самарскими "Крыльями Советов" и "Сочи" не состоялся из-за случаев коронавируса в команде из Краснодарского края. Позднее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза примет решение по результату этого матча. Высший дивизион чемпионата России покинули "Крылья Советов" и "Оренбург", занявшие 15-е и 16-е места соответственно, в следующем сезоне они сыграют в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Их места в РПЛ займут волгоградский "Ротор" и подмосковные "Химки".
"Краснодар" основан в 2008 году, с сезона-2014/15 клуб неизменно участвует в еврокубках. В Лиге Европы "Краснодар" дважды доходил до 1/8 финала, в Лиге чемпионов команда сыграет во второй раз. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов клуб не сумел пробиться в групповой этап, уступив в раунде плей-офф квалификации греческому "Олимпиакосу" (1:2, 0:4), и продолжил участие в еврокубках в Лиге Европы. В группе команда играла с испанским "Хетафе", швейцарским "Базелем" и турецким "Трабзонспором", заняв с девятью очками третье место и не сумев пробиться в плей-офф.
В других матчах заключительного тура столичное "Динамо" дома уступило "Оренбургу" (0:1), "Зенит" в гостях одержал волевую победу над "Ростовом" (2:1), московский "Спартак" на выезде обыграл казанский "Рубин" (2:1, все голы в игре были забиты с пенальти), столичный "Локомотив" в меньшинстве в Екатеринбурге обыграл местный "Урал" (1:0), "Уфа" и тульский "Арсенал" сыграли вничью (0:0).
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|30
|22
|6
|2
|65-18
|72
|2
|Локомотив
|30
|16
|9
|5
|41-29
|57
|3
|Краснодар
|30
|14
|10
|6
|49-30
|52
|4
|ЦСКА
|30
|14
|8
|8
|43-29
|50
|5
|Ростов
|30
|12
|9
|9
|45-50
|45
|6
|Динамо
|30
|11
|8
|11
|27-30
|41
|7
|Спартак
|30
|11
|6
|13
|35-33
|39
|8
|Арсенал
|30
|11
|5
|14
|37-41
|38
|9
|Уфа
|30
|8
|14
|8
|22-24
|38
|10
|Рубин
|30
|8
|11
|11
|18-28
|35
|11
|Урал
|30
|9
|8
|13
|36-53
|35
|12
|Сочи
|29
|8
|9
|12
|40-36
|33
|13
|Ахмат
|30
|7
|10
|13
|27-46
|31
|14
|Тамбов
|30
|9
|4
|17
|37-41
|31
|15
|Крылья Советов
|29
|7
|7
|15
|30-40
|28
|16
|Оренбург
|30
|7
|6
|17
|28-52
|27