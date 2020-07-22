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Футбол в России

"Краснодар" занял третье место в РПЛ и сыграет в квалификации Лиги чемпионов

В последнем туре краснодарский клуб обыграл "Ахмат" со счетом 4:0
Футболисты "Краснодара" Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Футболисты "Краснодара"
© Андрей Шрамко/ТАСС

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. "Краснодар" разгромил грозненский "Ахмат" со счетом 4:0 в домашнем матче заключительного, 30-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Маркус Берг (43-я и 62-я минуты), Реми Кабелла (54) и Вандерсон (58).

По итогам чемпионата "Краснодар" занял третье место и сыграет в третьем раунде квалификации следующего розыгрыша Лиги чемпионов. "Краснодар" третий раз в истории стал медалистом чемпионата России (трижды клуб выигрывал бронзовые награды). "Ахмат" завершил сезон на 13-м месте в турнирной таблице.

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Помимо "Краснодара", в следующем сезоне Лиги чемпионов сыграют чемпион страны петербургский "Зенит" и ставший вторым московский "Локомотив". Оба клуба стартуют в турнире с группового этапа. В нынешнем сезоне Лиги чемпионов "Зенит" и "Локомотив" также играли в групповом раунде и заняли последние места в своих квартетах.

Матч 30-го тура между самарскими "Крыльями Советов" и "Сочи" не состоялся из-за случаев коронавируса в команде из Краснодарского края. Позднее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза примет решение по результату этого матча. Высший дивизион чемпионата России покинули "Крылья Советов" и "Оренбург", занявшие 15-е и 16-е места соответственно, в следующем сезоне они сыграют в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Их места в РПЛ займут волгоградский "Ротор" и подмосковные "Химки".

"Краснодар" основан в 2008 году, с сезона-2014/15 клуб неизменно участвует в еврокубках. В Лиге Европы "Краснодар" дважды доходил до 1/8 финала, в Лиге чемпионов команда сыграет во второй раз. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов клуб не сумел пробиться в групповой этап, уступив в раунде плей-офф квалификации греческому "Олимпиакосу" (1:2, 0:4), и продолжил участие в еврокубках в Лиге Европы. В группе команда играла с испанским "Хетафе", швейцарским "Базелем" и турецким "Трабзонспором", заняв с девятью очками третье место и не сумев пробиться в плей-офф.

В других матчах заключительного тура столичное "Динамо" дома уступило "Оренбургу" (0:1), "Зенит" в гостях одержал волевую победу над "Ростовом" (2:1), московский "Спартак" на выезде обыграл казанский "Рубин" (2:1, все голы в игре были забиты с пенальти), столичный "Локомотив" в меньшинстве в Екатеринбурге обыграл местный "Урал" (1:0), "Уфа" и тульский "Арсенал" сыграли вничью (0:0).

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит30226265-1872
2Локомотив30169541-2957
3Краснодар301410649-3052
4ЦСКА30148843-2950
5Ростов30129945-5045
6Динамо301181127-3041
7Спартак301161335-3339
8Арсенал301151437-4138
9Уфа30814822-2438
10Рубин308111118-2835
11Урал30981336-5335
12Сочи29891240-3633
13Ахмат307101327-4631
14Тамбов30941737-4131
15Крылья Советов29771530-4028
16Оренбург30761728-5227
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