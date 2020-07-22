"Краснодар" занял третье место в РПЛ и сыграет в квалификации Лиги чемпионов

По итогам чемпионата "Краснодар" занял третье место и сыграет в третьем раунде квалификации следующего розыгрыша Лиги чемпионов. "Краснодар" третий раз в истории стал медалистом чемпионата России (трижды клуб выигрывал бронзовые награды). "Ахмат" завершил сезон на 13-м месте в турнирной таблице.

ЦСКА стал четвертым в РПЛ и сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне

Помимо "Краснодара", в следующем сезоне Лиги чемпионов сыграют чемпион страны петербургский "Зенит" и ставший вторым московский "Локомотив". Оба клуба стартуют в турнире с группового этапа. В нынешнем сезоне Лиги чемпионов "Зенит" и "Локомотив" также играли в групповом раунде и заняли последние места в своих квартетах.

Матч 30-го тура между самарскими "Крыльями Советов" и "Сочи" не состоялся из-за случаев коронавируса в команде из Краснодарского края. Позднее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза примет решение по результату этого матча. Высший дивизион чемпионата России покинули "Крылья Советов" и "Оренбург", занявшие 15-е и 16-е места соответственно, в следующем сезоне они сыграют в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Их места в РПЛ займут волгоградский "Ротор" и подмосковные "Химки".

"Краснодар" основан в 2008 году, с сезона-2014/15 клуб неизменно участвует в еврокубках. В Лиге Европы "Краснодар" дважды доходил до 1/8 финала, в Лиге чемпионов команда сыграет во второй раз. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов клуб не сумел пробиться в групповой этап, уступив в раунде плей-офф квалификации греческому "Олимпиакосу" (1:2, 0:4), и продолжил участие в еврокубках в Лиге Европы. В группе команда играла с испанским "Хетафе", швейцарским "Базелем" и турецким "Трабзонспором", заняв с девятью очками третье место и не сумев пробиться в плей-офф.

В других матчах заключительного тура столичное "Динамо" дома уступило "Оренбургу" (0:1), "Зенит" в гостях одержал волевую победу над "Ростовом" (2:1), московский "Спартак" на выезде обыграл казанский "Рубин" (2:1, все голы в игре были забиты с пенальти), столичный "Локомотив" в меньшинстве в Екатеринбурге обыграл местный "Урал" (1:0), "Уфа" и тульский "Арсенал" сыграли вничью (0:0).