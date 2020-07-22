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Футбол в России

Футболист "Зенита" Азмун стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги

Иранец записал на свой счет 17 голов, столько же забил его одноклубник Артем Дзюба, но на счету российского форварда было больше пенальти
Сердар Азмун Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Сердар Азмун
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун стал лучшим бомбардиром Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20. Иранец записал на свой счет 17 голов.

Вторым стал его одноклубник нападающий Артем Дзюба, который также забил 17 мячей. По регламенту, лучшим бомбардиром РПЛ в случае равенства по количеству забитых мячей у двух и более футболистов из общего числа вычитаются голы, забитые с пенальти. Азмун отличился с пенальти один раз, Дзюба - семь.

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Третье место с 15 голами занял нападающий Евгений Луценко из тульского "Арсенала".

25-летний Азмун впервые стал лучшим бомбардиром чемпионата России. В прошлом сезоне он отличился 13 раз, выступая за казанский "Рубин" и "Зенит".

Второй сезон подряд Дзюба стал лучшим ассистентом чемпионата, в прошлом сезоне игрок отличился 10 голевыми передачами, в этом сезоне на его счету 13 результативных пасов.

Азмун выступает за "Зенит" с февраля 2019 года. В составе петербуржцев он дважды стал чемпионом России. Помимо "Зенита" и "Рубина", он также представлял в российском чемпионате "Ростов". За сборную Ирана Азмун провел 46 матчей, в которых забил 31 мяч.

В истории чемпионатов России чаще всех лучшим бомбардиром сезона становился Олег Веретенников из волгоградского "Ротора" - три раза. По два раза самыми результативными игроками чемпионата становились Дмитрий Кириченко (ЦСКА, "Москва"), Роман Павлюченко, Веллитон (оба - "Спартак"), Сейду Думбия (ЦСКА), Федор Смолов ("Краснодар") и Дмитрий Лоськов ("Локомотив"). Наибольшее количество голов в истории РПЛ в сезоне из 30 туров на счету Веллитона - 21 мяч.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит30226265-1872
2Локомотив30169541-2957
3Краснодар301410649-3052
4ЦСКА30148843-2950
5Ростов30129945-5045
6Динамо301181127-3041
7Спартак301161335-3339
8Арсенал301151437-4138
9Уфа30814822-2438
10Рубин308111118-2835
11Урал30981336-5335
12Сочи29891240-3633
13Ахмат307101327-4631
14Тамбов30941737-4131
15Крылья Советов29771530-4028
16Оренбург30761728-5227
Теги
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