Футболист "Зенита" Азмун стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги

Вторым стал его одноклубник нападающий Артем Дзюба, который также забил 17 мячей. По регламенту, лучшим бомбардиром РПЛ в случае равенства по количеству забитых мячей у двух и более футболистов из общего числа вычитаются голы, забитые с пенальти. Азмун отличился с пенальти один раз, Дзюба - семь.

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Третье место с 15 голами занял нападающий Евгений Луценко из тульского "Арсенала".

25-летний Азмун впервые стал лучшим бомбардиром чемпионата России. В прошлом сезоне он отличился 13 раз, выступая за казанский "Рубин" и "Зенит".

Второй сезон подряд Дзюба стал лучшим ассистентом чемпионата, в прошлом сезоне игрок отличился 10 голевыми передачами, в этом сезоне на его счету 13 результативных пасов.

Азмун выступает за "Зенит" с февраля 2019 года. В составе петербуржцев он дважды стал чемпионом России. Помимо "Зенита" и "Рубина", он также представлял в российском чемпионате "Ростов". За сборную Ирана Азмун провел 46 матчей, в которых забил 31 мяч.

В истории чемпионатов России чаще всех лучшим бомбардиром сезона становился Олег Веретенников из волгоградского "Ротора" - три раза. По два раза самыми результативными игроками чемпионата становились Дмитрий Кириченко (ЦСКА, "Москва"), Роман Павлюченко, Веллитон (оба - "Спартак"), Сейду Думбия (ЦСКА), Федор Смолов ("Краснодар") и Дмитрий Лоськов ("Локомотив"). Наибольшее количество голов в истории РПЛ в сезоне из 30 туров на счету Веллитона - 21 мяч.