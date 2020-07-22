Футболист "Зенита" Азмун стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун стал лучшим бомбардиром Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20. Иранец записал на свой счет 17 голов.
Вторым стал его одноклубник нападающий Артем Дзюба, который также забил 17 мячей. По регламенту, лучшим бомбардиром РПЛ в случае равенства по количеству забитых мячей у двух и более футболистов из общего числа вычитаются голы, забитые с пенальти. Азмун отличился с пенальти один раз, Дзюба - семь.
Третье место с 15 голами занял нападающий Евгений Луценко из тульского "Арсенала".
25-летний Азмун впервые стал лучшим бомбардиром чемпионата России. В прошлом сезоне он отличился 13 раз, выступая за казанский "Рубин" и "Зенит".
Второй сезон подряд Дзюба стал лучшим ассистентом чемпионата, в прошлом сезоне игрок отличился 10 голевыми передачами, в этом сезоне на его счету 13 результативных пасов.
Азмун выступает за "Зенит" с февраля 2019 года. В составе петербуржцев он дважды стал чемпионом России. Помимо "Зенита" и "Рубина", он также представлял в российском чемпионате "Ростов". За сборную Ирана Азмун провел 46 матчей, в которых забил 31 мяч.
В истории чемпионатов России чаще всех лучшим бомбардиром сезона становился Олег Веретенников из волгоградского "Ротора" - три раза. По два раза самыми результативными игроками чемпионата становились Дмитрий Кириченко (ЦСКА, "Москва"), Роман Павлюченко, Веллитон (оба - "Спартак"), Сейду Думбия (ЦСКА), Федор Смолов ("Краснодар") и Дмитрий Лоськов ("Локомотив"). Наибольшее количество голов в истории РПЛ в сезоне из 30 туров на счету Веллитона - 21 мяч.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|30
|22
|6
|2
|65-18
|72
|2
|Локомотив
|30
|16
|9
|5
|41-29
|57
|3
|Краснодар
|30
|14
|10
|6
|49-30
|52
|4
|ЦСКА
|30
|14
|8
|8
|43-29
|50
|5
|Ростов
|30
|12
|9
|9
|45-50
|45
|6
|Динамо
|30
|11
|8
|11
|27-30
|41
|7
|Спартак
|30
|11
|6
|13
|35-33
|39
|8
|Арсенал
|30
|11
|5
|14
|37-41
|38
|9
|Уфа
|30
|8
|14
|8
|22-24
|38
|10
|Рубин
|30
|8
|11
|11
|18-28
|35
|11
|Урал
|30
|9
|8
|13
|36-53
|35
|12
|Сочи
|29
|8
|9
|12
|40-36
|33
|13
|Ахмат
|30
|7
|10
|13
|27-46
|31
|14
|Тамбов
|30
|9
|4
|17
|37-41
|31
|15
|Крылья Советов
|29
|7
|7
|15
|30-40
|28
|16
|Оренбург
|30
|7
|6
|17
|28-52
|27