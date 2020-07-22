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Летние неолимпийские виды спорта

Высший совет Федерации регби России 24 июля обсудит проведение выборной конференции

Заседание начнется в 12:00 мск

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Высший совет Федерации регби России (ФРР) 24 июля примет решение относительно проведения отчетно-выборной конференции ФРР 20 ноября. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора - председателя правления ФРР Павел Бугров.

"Совет обсудит возможность проведения 20 ноября внеочередной отчетно-выборной конференции Федерации регби России", - сказал Бугров.

Заседание высшего совета начнется в 12:00 мск.

Конференция должна пройти в рамках "Недели регби в России", которую планируется провести в Московской области 16-22 ноября.

Теги
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