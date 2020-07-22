"Зенит" выиграл чемпионат России с рекордным отрывом от занявшей второе место команды

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" выиграл чемпионат России по футболу с рекордным преимуществом над занявшей второе место командой.

Разница между "Зенитом" и ставшим вторым московским "Локомотивом" составила 15 очков: "Зенит" набрал 72 балла, в активе "Локомотива" - 57.

Предыдущий рекорд принадлежал также петербуржцам. В сезоне-2011/12, который состоял из 44 матчей, "Зенит" оторвался по итогам первенства от столичного "Спартака" на 13 очков.