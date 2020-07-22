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Футбол в России

"Зенит" выиграл чемпионат России с рекордным отрывом от занявшей второе место команды

Разница между "Зенитом" и ставшим вторым "Локомотивом" составила 15 очков
Футболисты "Зенита" Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Футболисты "Зенита"
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" выиграл чемпионат России по футболу с рекордным преимуществом над занявшей второе место командой.

Разница между "Зенитом" и ставшим вторым московским "Локомотивом" составила 15 очков: "Зенит" набрал 72 балла, в активе "Локомотива" - 57.

Предыдущий рекорд принадлежал также петербуржцам. В сезоне-2011/12, который состоял из 44 матчей, "Зенит" оторвался по итогам первенства от столичного "Спартака" на 13 очков.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит30226265-1872
2Локомотив30169541-2957
3Краснодар301410649-3052
4ЦСКА30148843-2950
5Ростов30129945-5045
6Динамо301181127-3041
7Спартак301161335-3339
8Арсенал301151437-4138
9Уфа30814822-2438
10Рубин308111118-2835
11Урал30981336-5335
12Сочи29891240-3633
13Ахмат307101327-4631
14Тамбов30941737-4131
15Крылья Советов29771530-4028
16Оренбург30761728-5227
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