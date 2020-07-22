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Футбол в России

Семин: в концовке сезона РПЛ лучше выступили те, кто профессиональнее готовился

"Зенит" выиграл турнир за четыре тура до конца, второе место занял "Локомотив", третье - "Краснодар"
Юрий Семин Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Юрий Семин
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Индивидуальная подготовка футболистов во время пандемии коронавируса сыграла большую роль в концовке сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

Чемпионат России завершился в среду. "Зенит" выиграл турнир за четыре тура до конца, второе место занял "Локомотив", третье - "Краснодар".

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"Итоги просты: в двух словах они содержатся в турнирной таблице, она определяет все - кто как работал, кто как готовился, - сказал Семин. - Был период, когда игроки находились на индивидуальной подготовке. В концовке сыграло большую роль, кто более профессионально готовился индивидуально, кто работал самостоятельно, сознательно. И к концу чемпионата все было как на ладони - кто к оставшейся части турнира подошел в лучших кондициях, а кто - в худших".

"Что касается гонки бомбардиров, то мы знаем, что оба они (Сердар Азмун и Артем Дзюба из "Зенита" - прим. ТАСС) бомбардиры очень хорошего уровня, это было хорошее соперничество", - добавил он.

Лучшим бомбардиром с 17 мячами стал иранец Азмун, столько же в активе Дзюбы, но россиянин уступил партнеру по команде за счет большего количества голов с пенальти.

Теги
Российский футболСемин, Юрий Павлович
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