Семин: в концовке сезона РПЛ лучше выступили те, кто профессиональнее готовился

"Итоги просты: в двух словах они содержатся в турнирной таблице, она определяет все - кто как работал, кто как готовился, - сказал Семин. - Был период, когда игроки находились на индивидуальной подготовке. В концовке сыграло большую роль, кто более профессионально готовился индивидуально, кто работал самостоятельно, сознательно. И к концу чемпионата все было как на ладони - кто к оставшейся части турнира подошел в лучших кондициях, а кто - в худших".

"Что касается гонки бомбардиров, то мы знаем, что оба они (Сердар Азмун и Артем Дзюба из "Зенита" - прим. ТАСС) бомбардиры очень хорошего уровня, это было хорошее соперничество", - добавил он.

Лучшим бомбардиром с 17 мячами стал иранец Азмун, столько же в активе Дзюбы, но россиянин уступил партнеру по команде за счет большего количества голов с пенальти.