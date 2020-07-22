Непомнящий обыграл Дин Лижэня на шахматном турнире Legends of Chess

ТАСС, 22 июля. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл китайского шахматиста Дин Лижэня в матче второго дня турнира по быстрым шахматам Legends of Chess. Турнир проводится в онлайн-режиме.

Матчи состоят из четырех партий. При равном счете проводится армагеддон - мини-поединок, в котором белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать. Непомнящий победил в двух первых партиях, в третьей шахматисты сыграли вничью (2,5:0,5).

В других матчах игрового дня чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл Вишванатана Ананда из Индии (2,5:1:5), россиянин Владимир Крамник уступил Анишу Гири из Нидерландов (1,5:2,5), россиянин Петр Свидлер оказался сильнее венгра Петера Леко (2,5:1,5), израильтянин Борис Гельфанд обыграл украинца Василия Иванчука (2,5:1,5).

По итогам двух матчей лидируют с 6 очками Карлсен, Гельфанд и Свидлер, следом с 5 очками идет Непомнящий, далее идут Гири (3), Леко (2), Крамник, Иванчук (по 1), Ананд и Динь Лижэнь (0). В третьем туре 23 июля Непомнящий сыграет с Гири, Крамник - с Анандом, Свидлер - с Гельфандом, Карлсен - с Леко, Иванчук встретится с Дин Лижэнем.

Турнир состоит из двух этапов. В первом десятка участников проведет по одному матчу друг с другом. Четверо шахматистов с наибольшим количеством очков выйдут в полуфинал, который пройдет с 31 июля по 2 августа. Финал состоится с 3 по 5 августа.

Legends of Chess является четвертым турниром в шахматном туре, организованном Карлсеном. Призовой фонд турнира составляет $150 тыс. Общий призовой фонд тура (четыре турнира и гранд-финал) составляет $1 млн. Победителем первого и третьего турниров стал Карлсен, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.