Колосков считает, что РФС и РПЛ смогли завершить чемпионат России без крупных сбоев

"Нужно все же поблагодарить организаторов - Российский футбольный союз и Российскую премьер-лигу, потому что, учитывая чрезвычайную ситуацию, - и ведь так и ожидали, что кто-то заразится и не сможет играть - руководители нашего футбола все же справились, - сказал Колосков. - РФС молодец, потому что сумел договориться с правительством, Роспотребнадзором и министерством спорта, чтобы те дали добро на возобновление чемпионата, и очень важно с моей точки зрения, что разрешили присутствие 10% болельщиков на стадионах. Заслуга РПЛ в том, что она смогла убедить клубы продолжить чемпионат и повлиять на команды, чтобы они как можно жестче соблюдали регламентные нормы. И после некоторых сбоев в самом начале РПЛ все же завершила сезон".

"Больше ошибок не будет"

После возобновления чемпионата клубы и лига столкнулись с проблемами, связанными с заражением игроков некоторых команд новой коронавирусной инфекцией. Из-за того, что в регламент не предлагал однозначного руководства к действию на подобные случаи, некоторые матчи были отменены или перенесены, а "Ростов", который не сумел договориться с руководством "Сочи" о переносе очного матча на резервную дату, выпустил на игру 23-го тура молодежный состав (матч завершился поражением ростовчан со счетом 1:10).

"Неизбежного ничего не бывает, - сказал Колосков, комментируя данные эпизоды. - Все дело в том, что не было опыта игры в таких условиях и, как следствие, четкого составления регламента на подобные случаи. Отсюда эта непоследовательность - в одном случае мы игры переносим, в другом - нет, в третьем - выпускаем играть мальчишек".