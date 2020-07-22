Колосков считает, что РФС и РПЛ смогли завершить чемпионат России без крупных сбоев

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Руководство Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) смогло завершить чемпионат России без крупных сбоев, несмотря на определенные ошибки, вызванные пандемией коронавируса. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.
Заключительный тур Тинькофф - РПЛ завершился в среду. Победителем турнира стал санкт-петербургский "Зенит", второе место занял московский "Локомотив", третье - "Краснодар". Сильнейший дивизион чемпионата страны по итогам сезона покинули "Оренбург" и самарские "Крылья Советов". После рестарта сезона руководство РФС и РПЛ подвергалось критике из-за проблем с регламентом.
"Нужно все же поблагодарить организаторов - Российский футбольный союз и Российскую премьер-лигу, потому что, учитывая чрезвычайную ситуацию, - и ведь так и ожидали, что кто-то заразится и не сможет играть - руководители нашего футбола все же справились, - сказал Колосков. - РФС молодец, потому что сумел договориться с правительством, Роспотребнадзором и министерством спорта, чтобы те дали добро на возобновление чемпионата, и очень важно с моей точки зрения, что разрешили присутствие 10% болельщиков на стадионах. Заслуга РПЛ в том, что она смогла убедить клубы продолжить чемпионат и повлиять на команды, чтобы они как можно жестче соблюдали регламентные нормы. И после некоторых сбоев в самом начале РПЛ все же завершила сезон".
"Больше ошибок не будет"
После возобновления чемпионата клубы и лига столкнулись с проблемами, связанными с заражением игроков некоторых команд новой коронавирусной инфекцией. Из-за того, что в регламент не предлагал однозначного руководства к действию на подобные случаи, некоторые матчи были отменены или перенесены, а "Ростов", который не сумел договориться с руководством "Сочи" о переносе очного матча на резервную дату, выпустил на игру 23-го тура молодежный состав (матч завершился поражением ростовчан со счетом 1:10).
"Неизбежного ничего не бывает, - сказал Колосков, комментируя данные эпизоды. - Все дело в том, что не было опыта игры в таких условиях и, как следствие, четкого составления регламента на подобные случаи. Отсюда эта непоследовательность - в одном случае мы игры переносим, в другом - нет, в третьем - выпускаем играть мальчишек".
"Теперь будет понятно, что когда решения о переносах принимается в зависимости от того, смогли ли договориться стороны, это неправильно, таким образом ситуация просто спускается на самотек, - отметил он. - Это единственный сбой, который, с моей точки зрения, допустили организаторы. Но это просто маленький штрих - в основном, как я считаю, в такой экстремальной ситуации, когда буквально косяками болели люди, чемпионат доиграли, победителя, участников еврокубков и тех, кто покидает турнир, определили и соблюли спортивный принцип, и я думаю, в этом большая заслуга организаторов".
Колосков считает, что опыт проведения турнира в сложных условиях будет учтен в будущем. "Нужно более четко прорабатывать регламент - к примеру, в кубковой игре "Спартака" и "Зенита" не было пункта, как же определяется хозяин поля. Подобные ошибки, быть может, не повлияли решающим образом на что-то, но в будущем их надо избежать. Считаю, в дальнейшем их не будет", - подытожил собеседник агентства.