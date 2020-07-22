"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вест Хэмом" в матче чемпионата Англии

ТАСС, 22 июля. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с лондонским "Вест Хэмом" со счетом 1:1 в домашнем матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
В составе хозяев отличился Мэйсон Гринвуд (51-я минута), у "Вест Хэма" гол забил Майкл Антонио (45+2, с пенальти).
Антонио наравне с Рахимом Стерлингом из "Манчестер Сити" является самым результативным игроком чемпионата после возобновления, на счету футболистов по восемь мячей. "Манчестер Юнайтед" не проигрывает в чемпионате на протяжении 13 матчей - рекордная серия при главном тренере Уле Гуннаре Сульшере.
"Манчестер Юнайтед" поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав в 37 матчах 63 очка. Клуб находится в зоне Лиги чемпионов. "Вест Хэм" с 38 очками идет 15-м.
В последнем туре "Манчестер Юнайтед" сыграет в гостях с претендующим на Лигу чемпионов "Лестером" (62 очка), "Вест Хэм" на своем поле встретится с "Астон Виллой". Все матчи заключительного тура пройдут 26 июля.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|30
|3
|3
|77-29
|93
|2
|Манчестер Сити
|37
|25
|3
|9
|97-35
|78
|3
|Манчестер Юнайтед
|37
|17
|12
|8
|64-36
|63
|4
|Челси
|36
|19
|6
|11
|64-49
|63
|5
|Лестер
|37
|18
|8
|11
|67-39
|62
|6
|Вулверхэмптон
|37
|15
|14
|8
|51-38
|59
|7
|Тоттенхэм
|37
|16
|10
|11
|60-46
|58
|8
|Шеффилд Юнайтед
|37
|14
|12
|11
|38-36
|54
|9
|Бёрнли
|37
|15
|9
|13
|42-48
|54
|10
|Арсенал
|37
|13
|14
|10
|53-46
|53
|11
|Саутгемптон
|37
|14
|7
|16
|48-59
|49
|12
|Эвертон
|37
|13
|10
|14
|43-53
|49
|13
|Ньюкасл
|37
|11
|11
|15
|37-55
|44
|14
|Кристал Пэлас
|37
|11
|9
|17
|30-49
|42
|15
|Вест Хэм
|37
|10
|8
|19
|48-61
|38
|16
|Брайтон
|37
|8
|14
|15
|37-53
|38
|17
|Астон Вилла
|37
|9
|7
|21
|40-66
|34
|18
|Уотфорд
|37
|8
|10
|19
|34-61
|34
|19
|Борнмут
|37
|8
|7
|22
|37-64
|31
|20
|Норвич
|37
|5
|6
|26
|26-70
|21
Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить по пять замен.