"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вест Хэмом" в матче чемпионата Англии

ТАСС, 22 июля. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с лондонским "Вест Хэмом" со счетом 1:1 в домашнем матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе хозяев отличился Мэйсон Гринвуд (51-я минута), у "Вест Хэма" гол забил Майкл Антонио (45+2, с пенальти).

Антонио наравне с Рахимом Стерлингом из "Манчестер Сити" является самым результативным игроком чемпионата после возобновления, на счету футболистов по восемь мячей. "Манчестер Юнайтед" не проигрывает в чемпионате на протяжении 13 матчей - рекордная серия при главном тренере Уле Гуннаре Сульшере.

"Манчестер Юнайтед" поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав в 37 матчах 63 очка. Клуб находится в зоне Лиги чемпионов. "Вест Хэм" с 38 очками идет 15-м.

В последнем туре "Манчестер Юнайтед" сыграет в гостях с претендующим на Лигу чемпионов "Лестером" (62 очка), "Вест Хэм" на своем поле встретится с "Астон Виллой". Все матчи заключительного тура пройдут 26 июля.