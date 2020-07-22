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Футбол в Англии

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вест Хэмом" в матче чемпионата Англии

Встреча завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 22 июля. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с лондонским "Вест Хэмом" со счетом 1:1 в домашнем матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе хозяев отличился Мэйсон Гринвуд (51-я минута), у "Вест Хэма" гол забил Майкл Антонио (45+2, с пенальти).

Антонио наравне с Рахимом Стерлингом из "Манчестер Сити" является самым результативным игроком чемпионата после возобновления, на счету футболистов по восемь мячей. "Манчестер Юнайтед" не проигрывает в чемпионате на протяжении 13 матчей - рекордная серия при главном тренере Уле Гуннаре Сульшере.

"Манчестер Юнайтед" поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав в 37 матчах 63 очка. Клуб находится в зоне Лиги чемпионов. "Вест Хэм" с 38 очками идет 15-м.

В последнем туре "Манчестер Юнайтед" сыграет в гостях с претендующим на Лигу чемпионов "Лестером" (62 очка), "Вест Хэм" на своем поле встретится с "Астон Виллой". Все матчи заключительного тура пройдут 26 июля.

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль36303377-2993
2Манчестер Сити37253997-3578
3Манчестер Юнайтед371712864-3663
4Челси361961164-4963
5Лестер371881167-3962
6Вулверхэмптон371514851-3859
7Тоттенхэм3716101160-4658
8Шеффилд Юнайтед3714121138-3654
9Бёрнли371591342-4854
10Арсенал3713141053-4653
11Саутгемптон371471648-5949
12Эвертон3713101443-5349
13Ньюкасл3711111537-5544
14Кристал Пэлас371191730-4942
15Вест Хэм371081948-6138
16Брайтон378141537-5338
17Астон Вилла37972140-6634
18Уотфорд378101934-6134
19Борнмут37872237-6431
20Норвич37562626-7021

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить по пять замен.

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