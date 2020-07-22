Газизов: футболисты "Спартака" выйдут из отпуска через 6-7 дней

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Отпуск футболистов "Спартака" по окончании сезона продлится около недели. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.
"Спартак" в последнем матче Тинькофф - Российской премьер-лиги обыграл в гостях "Рубин" со счетом 2:1 и занял седьмое место в таблице с 39 очками.
"Самое главное - это победа. Закончили сезон на позитиве, новый начинается буквально через две недели. Эмоции не успеют остыть, это плюс", - сказал Газизов.
"Отпуск игроков перед новым сезоном? Дней шесть-семь, не больше", - добавил он.
Начало нового сезона РПЛ запланировано на первую неделю августа.