Газизов: футболисты "Спартака" выйдут из отпуска через 6-7 дней

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Отпуск футболистов "Спартака" по окончании сезона продлится около недели. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

"Краснодар" занял третье место в РПЛ и сыграет в квалификации Лиги чемпионов

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"Спартак" в последнем матче Тинькофф - Российской премьер-лиги обыграл в гостях "Рубин" со счетом 2:1 и занял седьмое место в таблице с 39 очками.

"Самое главное - это победа. Закончили сезон на позитиве, новый начинается буквально через две недели. Эмоции не успеют остыть, это плюс", - сказал Газизов.

"Отпуск игроков перед новым сезоном? Дней шесть-семь, не больше", - добавил он.

Начало нового сезона РПЛ запланировано на первую неделю августа.