Президент ФК "Урал" назвал неутешительными итоги чемпионата России для своего клуба

"Итоги этого чемпионата для нас неутешительные - мы проиграли три игры подряд, и "матч века", который должен был состояться у нас (речь идет о поражении "Урала" от "Химок" в полуфинале Олимп - Кубка России, решающий матч которого пройдет в Екатеринбурге - прим. ТАСС), мы должны были, думаю, выходить в финал, - сказал Иванов. - Проиграли команде ФНЛ - ребята настроились, мы нет. Сегодня у нас была команда, она хотела доказать, что умеет играть в футбол против серебряного призера. Произошла ошибка, из-за которой мы получили гол в добавленное [к первому тайму] время".

"Повторюсь, итог неутешительный - хотели подняться выше, и все возможности для этого были, получилось так, как получилось, сейчас надо исправлять ошибки. Ребятам - хорошо отдохнуть, укрепить состав и двигаться дальше. Вопрос про новых игроков - трансфер любит тишину. Конечно, новички будут, мы смотрим новых футболистов", - добавил он.

Иванов рассказал о ситуации с новым тренером команды, ранее в отставку ушел Дмитрий Парфенов. "Что с главным тренером? Сейчас у нас есть главный тренер (Юрий Матвеев), который работает - он давно работает в клубе, футболист, который играл и в "Уралмаше", и в "Тагиле". Так что мы довольны его работой, думаю, у него все получится", - заключил президент клуба.