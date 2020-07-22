Президент ФК "Урал" назвал неутешительными итоги чемпионата России для своего клуба

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Итоги Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 являются неутешительными для екатеринбургского "Урала". Об этом ТАСС заявил президент клуба Григорий Иванов.
"Урал" занял 11-е место по итогам чемпионата России. Клуб набрал 35 очков, одержав в 30 матчах девять побед. В заключительном туре клуб уступил столичному "Локомотиву" со счетом 0:1.
"Итоги этого чемпионата для нас неутешительные - мы проиграли три игры подряд, и "матч века", который должен был состояться у нас (речь идет о поражении "Урала" от "Химок" в полуфинале Олимп - Кубка России, решающий матч которого пройдет в Екатеринбурге - прим. ТАСС), мы должны были, думаю, выходить в финал, - сказал Иванов. - Проиграли команде ФНЛ - ребята настроились, мы нет. Сегодня у нас была команда, она хотела доказать, что умеет играть в футбол против серебряного призера. Произошла ошибка, из-за которой мы получили гол в добавленное [к первому тайму] время".
"Повторюсь, итог неутешительный - хотели подняться выше, и все возможности для этого были, получилось так, как получилось, сейчас надо исправлять ошибки. Ребятам - хорошо отдохнуть, укрепить состав и двигаться дальше. Вопрос про новых игроков - трансфер любит тишину. Конечно, новички будут, мы смотрим новых футболистов", - добавил он.
Иванов рассказал о ситуации с новым тренером команды, ранее в отставку ушел Дмитрий Парфенов. "Что с главным тренером? Сейчас у нас есть главный тренер (Юрий Матвеев), который работает - он давно работает в клубе, футболист, который играл и в "Уралмаше", и в "Тагиле". Так что мы довольны его работой, думаю, у него все получится", - заключил президент клуба.