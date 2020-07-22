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Футбол в России

Мещеряков: перед "Локомотивом" стоит задача подготовиться к сезону в кратчайшие сроки

Клуб занял второе место по итогам чемпионата России, что позволило напрямую выйти в Лигу чемпионов
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков Сергей Фадеичев/ТАСC
Описание
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков
© Сергей Фадеичев/ТАСC

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты, тренерский штаб и менеджмент московского "Локомотива" должны в кратчайшие сроки подготовиться к новому сезону Тинькофф - Российской премьер-лиги, заявил ТАСС председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

"Локомотив" занял второе место по итогам чемпионата России, что позволило команде напрямую выйти в Лигу чемпионов. Начало нового сезона РПЛ запланировано на первую неделю августа.

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"Сейчас игроки немного отдохнут, и нас ждет подготовка к следующему сезону. Впереди тяжелая работа как для игроков, так и для менеджмента с точки зрения селекционной работы, - сказал Мещеряков. - История очень сложная, особенно для тренерского штаба, поскольку за короткое время внедрить какие-то наработки тяжело. Но на то все и профессионалы".

В стартовом составе "Локомотива" на матч 30-го тура против "Урала" вышли восемь воспитанников. "Это говорит о многом. У нас есть академия, которая готовит игроков, у нас есть ближайшее будущее, на которое мы можем ориентироваться с точки зрения российских игроков", - подчеркнул он.

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