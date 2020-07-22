Хинкель: футболисты "Спартака" за сезон выросли тактически и физически

"Весной команда была на подъеме, но ситуация с пандемией заставила уйти на перерыв, а после паузы чемпионат стал непредсказуемым, любая команда могла победить любую, - сказал Хинкель. - К сожалению, выйти в Лигу Европы не удалось, при этом считаю, что наша молодая команда добилась прогресса за этот сезон. Мы стали играть взрослее, структурированнее, лучше взламываем глубокую оборону соперника, результаты показали не лучшие, но ребята выросли тактически и физически. Теперь уходим на короткий перерыв, чтобы начать новый сезон с нуля, есть планы по усилению состава, мы в контакте с руководством".

Начало нового сезона РПЛ запланировано на первую неделю августа.