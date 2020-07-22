Газизов рассчитывает, что "Спартак" усилится до старта следующего сезона

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" выразил надежду на то, что в команде появятся новички до начала сезона-2020/21 Тинькофф - Российской премьер-лиги. Об этом он рассказал ТАСС.

"Надеюсь, что новички появятся до начала сезона. Не думаю, что их будет много, определенные позиции требуют усиления или ротации. Это нескончаемый процесс, он не закончится, когда начнется чемпионат. Мне кажется, хорошие трансферы будут делаться в тишине", - сказал Газизов.

Гендиректор пока не комментирует, каких игроков клуб вернет из аренды. "Сейчас не буду об этом говорить. Естественно, кто-то лучше себя зарекомендовал, мы их посмотрим, - сказал он. - Кто-то дальше пойдет в аренду, это обычная практика. Все будет ясно к началу чемпионата".

Газизов был назначен генеральным директором "Спартака" 8 июля, до этого он занимал аналогичную должность в "Уфе". "Уфа" является клубом, который поставляет качественных игроков для других клубов, там модель построена на этом. Поэтому, естественно, "Спартак" будет обращать внимание на игроков "Уфы", как и другие клубы, и не только российские", - заключил Газизов.