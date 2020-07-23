"Вест Бромвич" вышел в Английскую премьер-лигу

ТАСС, 23 июля. "Вест Бромвич" сыграл вничью с "Куинз Парк Рейнджерс" в заключительном туре второго дивизиона чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.

"Вест Бромвич" занял второе место в турнирной таблице и завоевал прямую путевку в Английскую премьер-лигу. Ранее досрочно с первого места в элитный дивизион поднялся "Лидс". Третий клуб, который выйдет в высший дивизион, определится после матчей плей-офф между клубами, занявшими места с третьего по шестое. Ими стали "Брентфорд", "Фулхэм", "Кардифф" и "Суонси".

Второй дивизион английского первенства покинули "Чарльтон", "Уиган" и "Халл".

В предыдущий раз "Вест Бромвич" выступал в АПЛ в сезоне-2017/18. Клуб является чемпионом Англии сезона-1919/20, также дважды занимал второе место. Пять раз "Вест Бромвич" становился победителем Кубка Англии, еще пять раз проиграл в финале.