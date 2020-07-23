Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца

ТАСС, 23 июля. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что отец, Абдулманап Нурмагомедов, научил его практически всему в жизни. Об этом спортсмен написал в Instagram.

3 июля Абдулманап Нурмагомедов умер на 58-м году жизни из-за осложнений, перенесенных после заражения коронавирусом.

"Отец, тебя будет не хватать. Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею. Надеюсь, ты был доволен мной", - написал Нурмагомедов.