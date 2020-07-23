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Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля на 58-м году жизни из-за осложнений, перенесенных после заражения коронавирусом
Хабиб Нурмагомедов Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 23 июля. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что отец, Абдулманап Нурмагомедов, научил его практически всему в жизни. Об этом спортсмен написал в Instagram.

3 июля Абдулманап Нурмагомедов умер на 58-м году жизни из-за осложнений, перенесенных после заражения коронавирусом.

"Отец, тебя будет не хватать. Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею. Надеюсь, ты был доволен мной", - написал Нурмагомедов.

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Quran 17:23-24. And your Lord has decreed that you not worship except Him, and to parents, good treatment. Whether one or both of them reach old age [while] with you, say not to them [so much as], "uff," and do not repel them but speak to them a noble word. And lower to them the wing of humility out of mercy and say, "My Lord, have mercy upon them as they brought me up [when I was] small." - ‎۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ‎وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا Сура «аль-Исра’» 23-24 аяты. Всевышний говорит: Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: «Тьфу!». - не кричи на них и обращайся к ним почтительно. Склони пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: «Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребенком». Тебя будет не хватать Отец, ты был Отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему что я умею, надеюсь ты был доволен мною. Ведь в довольстве родителей довольство Аллаха.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, в котором защитил титул в поединке с американцем Дастином Порье. Он стал чемпионом UFC в 2018 году. Всего в активе 31-летнего спортсмена 28 побед и ни одного поражения.

Абдулманап Нурмагомедов родился в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района, проживал в селе Кироваул Кизилюртовского района. Российский спортсмен и тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной Дагестана по боевому самбо. Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.

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