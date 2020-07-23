"Интер" и "Фиорентина" сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 23 июля. "Интер" на своем поле сыграл вничью с "Фиорентиной" в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:0.

"Интер" не проигрывает в чемпионате на протяжении пяти матчей подряд (две победы, три ничьи). Беспроигрышная серия "Фиорентины" составляет шесть матчей (три победы, три ничьи).

В турнирной таблице "Интер" занимает третье место, набрав 73 очка. "Фиорентина" поднялась на 11-е место, в активе клуба 43 очка. В следующем туре миланский клуб 25 июля сыграет на выезде с "Дженоа", "Фиорентина" днем позже в гостях встретится с "Ромой".

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