"Интер" и "Фиорентина" сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 23 июля. "Интер" на своем поле сыграл вничью с "Фиорентиной" в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:0.
"Интер" не проигрывает в чемпионате на протяжении пяти матчей подряд (две победы, три ничьи). Беспроигрышная серия "Фиорентины" составляет шесть матчей (три победы, три ничьи).
В турнирной таблице "Интер" занимает третье место, набрав 73 очка. "Фиорентина" поднялась на 11-е место, в активе клуба 43 очка. В следующем туре миланский клуб 25 июля сыграет на выезде с "Дженоа", "Фиорентина" днем позже в гостях встретится с "Ромой".
Результаты других матчей игрового дня
- "Парма" - "Наполи" - 2:1;
- "Лечче" - "Брешия" - 3:1;
- "Самподория" - "Дженоа" - 1:2;
- СПАЛ - "Рома" - 1:6;
- "Торино" - "Верона" - 1:1.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|34
|25
|5
|4
|72-36
|80
|2
|Аталанта
|35
|22
|8
|5
|95-44
|74
|3
|Интер
|35
|21
|10
|4
|74-36
|73
|4
|Лацио
|34
|21
|6
|7
|69-37
|69
|5
|Рома
|35
|18
|7
|10
|69-47
|61
|6
|Милан
|35
|17
|8
|10
|55-44
|59
|7
|Наполи
|35
|16
|8
|11
|56-47
|56
|8
|Сассуоло
|35
|13
|9
|13
|64-60
|48
|9
|Верона
|35
|11
|13
|11
|43-43
|46
|10
|Парма
|35
|12
|7
|16
|49-51
|43
|11
|Фиорентина
|35
|10
|13
|12
|43-45
|43
|12
|Болонья
|35
|11
|10
|14
|48-58
|43
|13
|Кальяри
|34
|10
|12
|12
|49-50
|42
|14
|Сампдория
|35
|12
|5
|18
|46-58
|41
|15
|Торино
|35
|11
|5
|19
|42-63
|38
|16
|Удинезе
|34
|9
|9
|16
|32-48
|36
|17
|Дженоа
|35
|9
|9
|17
|44-65
|36
|18
|Лечче
|35
|8
|8
|19
|45-77
|32
|19
|Брешия
|35
|6
|6
|23
|33-74
|24
|20
|СПАЛ
|35
|5
|4
|26
|25-70
|19