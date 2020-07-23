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Футбол в Италии

"Интер" и "Фиорентина" сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

Встреча завершилась со счетом 0:0

ТАСС, 23 июля. "Интер" на своем поле сыграл вничью с "Фиорентиной" в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:0.

"Интер" не проигрывает в чемпионате на протяжении пяти матчей подряд (две победы, три ничьи). Беспроигрышная серия "Фиорентины" составляет шесть матчей (три победы, три ничьи).

В турнирной таблице "Интер" занимает третье место, набрав 73 очка. "Фиорентина" поднялась на 11-е место, в активе клуба 43 очка. В следующем туре миланский клуб 25 июля сыграет на выезде с "Дженоа", "Фиорентина" днем позже в гостях встретится с "Ромой".

Результаты других матчей игрового дня

  • "Парма" - "Наполи" - 2:1;
  • "Лечче" - "Брешия" - 3:1;
  • "Самподория" - "Дженоа" - 1:2;
  • СПАЛ - "Рома" - 1:6;
  • "Торино" - "Верона" - 1:1.
Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус34255472-3680
2Аталанта35228595-4474
3Интер352110474-3673
4Лацио34216769-3769
5Рома351871069-4761
6Милан351781055-4459
7Наполи351681156-4756
8Сассуоло351391364-6048
9Верона3511131143-4346
10Парма351271649-5143
11Фиорентина3510131243-4543
12Болонья3511101448-5843
13Кальяри3410121249-5042
14Сампдория351251846-5841
15Торино351151942-6338
16Удинезе34991632-4836
17Дженоа35991744-6536
18Лечче35881945-7732
19Брешия35662333-7424
20СПАЛ35542625-7019
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