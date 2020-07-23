СМИ: "Челси" интересуется вратарем "Барселоны" тер Штегеном

ТАСС, 23 июля. Английский футбольный клуб "Челси" хочет приобрести немецкого голкипера испанской "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации издания, лондонский клуб готов предложить "Барселоне" своего вратаря Кепу Аррисабалагу с доплатой. Подчеркивается, что "Барселона" не склонна к обмену.

В текущем сезоне тер Штеген провел в составе испанской команды 44 матча, в 17 из которых оставил свои ворота в неприкосновенности. "Барселона" в завершившемся сезоне чемпионата Испании заняла второе место.