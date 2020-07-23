Дабл-дабл Бола помог "Денверу" победить "Вашингтон" в выставочном матче НБА

ТАСС, 23 июля. "Денвер" обыграл "Вашингтон" в выставочном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 89:82.

Дабл-дабл в составе победителей оформил форвард Бол Бол. В его активе 16 очков и 10 подборов, также он сделал шесть блокшотов. Самым результативным в составах обеих команд стал защитник "Денвера" Трой Дэниелс (22 очка). У "Вашингтона" больше всех очков набрал форвард Руи Хачимура (18).

Суданец Бол Бол является сыном самого высокого игрока в истории НБА Мануте Бола. Бол-младший был выбран под 44-м номером клубом "Майами" на драфте 2019 года, однако в ходе обмена права на игрока достались "Денверу". Его рост составляет 218 см (по информации североамериканских СМИ, 221 см), вес - 94 кг. На данный момент Бол Бол не сыграл ни одного официального матча в лиге.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20. Турнир доиграют в Disney World (Орландо, штат Флорида), участие в нем примут 22 команды из 30. С 23 июля клубы начали проводить выставочные матчи в рамках подготовки к продолжению сезона.

Ранее руководство организации объявило о том, что розыгрыш возобновится 31 июля. Согласно календарю, сезон продолжится матчами между "Юта" - "Нью-Орлеан" и "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Лос-Анджелес Клипперс". Лига не будет проводить больше семи встреч в день, игры пройдут на трех площадках. Завершится предварительный этап 14 августа, а первый раунд плей-офф стартует 17 августа.

Результаты остальных матчей дня