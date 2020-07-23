Россиянин Алексеев принимает участие в тренировочном лагере клуба НХЛ "Вашингтон"

ТАСС, 23 июля. Российский защитник системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Алексеев принимает участие в тренировочном лагере основной команды. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой официальный сайт лиги.

26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса, сезон возобновится матчами за Кубок Стэнли. Борьбу за трофей продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. Возобновление турнира запланировано на 1 августа.

Команды начали проводить тренировки на льду с 14 июля. "Вашингтон" активно привлекает к занятиям с основном составом хоккеистов из фарм-клуба. Среди них есть и 20-летний защитник "Херши" Алексеев.

"Очень рад тренироваться с "Вашингтоном", не волнуюсь и занимаюсь спокойно. Я готов много работать и биться за место в составе, хочу с каждым днем быть лучше и лучше. Мне нравится выходить на лед вместе с опытными хоккеистами, это особенное чувство", - сказал Алексеев.

"Вашингтон" попал в число четырех лучших команд Восточной конференции, поэтому не будет участвовать в предварительном раунде плей-офф. Столичный клуб встретится с "Тампой" (3 августа), "Филадельфией" (6 августа) и "Бостоном" (9 августа) для определения номера посева.

Алексеев был выбран "Вашингтоном" на драфте 2018 года под общим 31-м номером. Он три сезона выступал в составе команды Западной хоккейной лиги (WHL) "Рэд Дир" (2016-2019). Текущий сезон защитник проводил в клубе Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Херши", приняв участие в 58 матчах и набрав 21 (3 гола + 18 передач) очко. В России Алексеев выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за петербургскую команду "Серебряные львы".