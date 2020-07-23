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Футбол в России

Гендиректор "Зенита" рассказал, что клуб не ведет переговоры о продаже футболиста Азмуна

По словам Александра Медведева, рыночная стоимость игрока не достигла потолка
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Зенит" не собирается вести переговоры о продаже иранского нападающего команды Сердара Азмуна. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

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В начале июня портал AreaNapoli сообщал об интересе итальянского "Наполи" к Азмуну. "Мы не ведем переговоры о продаже Азмуна. Его мастерство растет. Это означает, что его рыночная стоимость не достигла потолка", - сказал Медведев

Азмун стал лучшим бомбардиром Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), вторым финишировал его одноклубник Артем Дзюба. Футболисты забили по 17 мячей. Однако россиянин семь раз отличился с пенальти, в активе же иранца есть только один гол с одиннадцатиметровой отметки.

"Это тоже приятное событие индивидуального характера. Подобного достижения могло не быть, если бы мы не показывали такой игры и таких результатов. Уникальное событие, когда два игрока из одного клуба возглавили список бомбардиров", - добавил генеральный директор "Зенита".

"Мы доигрываем чемпионат и Кубок России, потом будем заниматься формированием команды на следующий сезон. Это относится ко всем потенциальным и реальным новичкам", - подытожил он.

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