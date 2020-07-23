Биатлонистки Резцова и Павлова пропустят сбор в Сочи, команду может пополнить Куклина

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Биатлонистка Лариса Куклина может присоединиться к национальной команде на втором тренировочном сборе, который пройдет в Сочи, Кристина Резцова, Евгения Павлова и Екатерина Юрлова-Перхт продолжат готовиться к сезону по индивидуальным планам. Об этом ТАСС сообщил старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов.

Сбор национальной команды в Сочи должен начаться 1 августа. В первом предсезонном сборе принимали участие Светлана Миронова, Тамара Воронина, Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Екатерина Глазырина, Виктория Сливко, Валерия Васнецова.

"В Сочи останутся те же семь человек. К ним, возможно, присоединится Куклина", - сказал Шашилов.

Тренер отметил, что Резцова и Павлова попросили дать им возможность остаться на самоподготовке до летнего чемпионата России, который пройдет в сентябре в Тюмени. Чемпионка мира 2015 года Юрлова-Перхт также готовится к сезону по индивидуальному плану.