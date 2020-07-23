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Путин: победы Александра Гусева обеспечили мировое признание отечественного хоккея

Олимпийский чемпион по хоккею скончался 22 июля в возрасте 73 лет

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона по хоккею Александра Гусева в связи со смертью спортсмена. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

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"Ушел из жизни Александр Владимирович Гусев - представитель прославленного поколения наших спортсменов, чьи победы обеспечили мировое признание отечественного хоккея. Выступая за сборную страны, московский ЦСКА, Александр Владимирович заслужил любовь болельщиков, уважение товарищей по команде и соперников, немало сделал для поддержки ветеранов хоккея и талантливой молодежи", - подчеркнул президент.

Путин отметил, что память об Александре Гусеве "навсегда сохранится в сердцах его родных и близких, всех, кто знал и ценил этого яркого человека".

Победитель зимних Олимпийских игр 1976 года в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев умер 22 июля в возрасте 73 лет.

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Путин, Владимир Владимирович
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