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Главный бой турнира UFC Fight Night 173 отменен из-за коронавируса у одной из участниц

Поединок между американкой Холли Холм и мексиканкой Ирен Алданой должен был пройти в ночь на 2 августа в Лас-Вегасе

ТАСС, 23 июля. Поединок бывшей обладательницы пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американки Холли Холм с Ирен Алданой, который должен был пройти на турнире UFC Fight Night 173, отменен из-за обнаружения коронавируса у мексиканки. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на комментарий главы UFC Дэйны Уайта в Instagram.

Бой планировалось провести в ночь на 2 августа в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Он должен был стать главным на турнире.

38-летняя Холм провела 18 поединков в UFC, в которых одержала 13 побед и пять раз проиграла. На счету 32-летней Алданы за 17 боев 12 побед и пять поражений. В текущем женском рейтинге UFC в легчайшем весе Холм занимает второе место, Алдана - шестое.

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