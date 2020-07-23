Емельяненко оказался более чем на 20 кг тяжелее Исмаилова перед боем

СОЧИ, 23 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко оказался тяжелее соотечественника Магомеда Исмаилова в преддверии поединка более чем на 20 кг. Таковы итоги церемонии взвешивания, передает корр. ТАСС с места событий.

Емельяненко показал вес 117,1 кг, Исмаилов - 94,6 кг.

Бой пройдет без зрителей 24 июля в Сочи на турнире АСА 107, который проводит организация Absolut Championship Akhmat.

В активе 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах (ММА). На счету 34-летнего Исмаилова, который ранее выступал в среднем весе, 13 побед, три поражения и одна ничья.