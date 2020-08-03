Олимпийское эхо. Что стало со спортивными объектами, построенными к Играм-1980

Некоторые из них были перепрофилированы, а в некоторых до сих пор проходят соревнования

Обязательные атрибуты каждых Олимпийских игр — рекорды, многочисленные зрители и, конечно, большая стройка. Но даже те города, которые обладают развитой туристической инфраструктурой, все равно вынуждены накануне соревнований проводить серьезную работу по подготовке к Играм, чтобы всем гостям хватило места, атлеты выступали в удобных залах, а репортеры работали не под открытым небом. Иногда уже через несколько лет объекты Олимпиады становятся заброшенными призраками былого праздника, но все же организаторы стараются, чтобы построенные специально к Играм стадионы и спортивные комплексы были востребованы спустя годы и десятилетия.

Столица Олимпиады-1980 Москва за несколько лет до начала соревнований превратилась в огромную стройку, в городе заново возводились и реконструировались десятки спортивных объектов. Строители переделали Большую спортивную арену Центрального стадиона имени В.И. Ленина (ныне — БСА "Лужники"), где проходили церемонии открытия и закрытия Игр, а также соревнования по легкой атлетике, конному спорту и футбольные матчи. Реконструировали Малую спортивную арену Лужников (волейбол), стадион "Динамо" (футбол), дворец спорта "Сокольники" (гандбол), гребной канал "Крылатское" (гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля), стадион Юных пионеров (хоккей на траве), Малую спортивную арену "Динамо" (хоккей на траве), Дворец спорта в Лужниках (дзюдо, спортивная гимнастика), открытый плавательный бассейн в Лужниках (водное поло) и стрельбище "Динамо" в Мытищах (пулевая стрельба, современное пятиборье). "Олимпийский": спорткомплекс и плавательный бассейн Комплекс на проспекте Мира состоял из крупнейшего в Европе крытого стадиона и здания с плавательными бассейнами. Общая площадь — около 33 тыс. квадратных метров, особенностью стадиона стала звуконепроницаемая перегородка, благодаря которой можно было проводить сразу два мероприятия. Во время Игр-80 здесь прошли мужской и женский финалы по баскетболу, боксерский турнир, в бассейне комплекса разыграли медали по плаванию, водному поло, прыжкам в воду. Уже во время создания проекта предполагалось универсальное использование строения — не только для спортивных соревнований, но и для представлений, детских елок, ярмарок, выставок.

Описание Плавательный бассейн "Олимпийский" и спорткомплекс "Олимпийский", 1980 год © Виктор Кошевой, Валентин Соболев/ТАСС

После Олимпиады здесь прошли чемпионаты мира по спортивной гимнастике, боксу, художественной гимнастике, борьбе, фехтованию, легкой атлетике, хоккею с мячом, крупные теннисные турниры — Кубок Кремля, Кубок Дэвиса, Кубок Федерации, другие соревнования. С 1982 года, помимо спортивных турниров, начинают проводить культурные мероприятия, концерты отечественных и мировых звезд. В 2009 году в "Олимпийском" состоялся первый в истории России конкурс "Евровидение". Несмотря на постоянную востребованность комплекса в качестве площадки для выступлений, в "Олимпийском" продолжали действовать спортивные секции.

Описание Реконструкция спорткомплекса "Олимпийский", 2020 год © Сергей Бобылев/ТАСС

В 2019 году "Олимпийский" закрыли на реконструкцию. В данный момент старое здание разрушено до основания, на его месте возведут новое. По планам оно откроется в 2023 году, там вновь будут работать плавательный и прыжковый бассейны. Должны появиться гимнастические залы, теннисные корты, каток, аквапарк, реабилитационный комплекс, центр экстремального спорта, а также отдельные пространства для выставок и конференций. Универсальный спортивный комплекс ЦСКА Комплекс был открыт в 1979 году и стал частью спортивного городка армейского клуба. В том районе уже функционировали крытый каток, закрытый бассейн и гимнастический зал. УСК ЦСКА с легкостью трансформируется для проведения турниров по целому ряду летних видов спорта. Уже после Игр тут проходили международные и национальные соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, гандболу, спортивной и художественной гимнастике, спортивной борьбе, фехтованию, восточным единоборствам и другим дисциплинам.

Описание Универсальный спортивный комплекс ЦСКА, 2020 год © Сергей Бобылев/ТАСС

В настоящее время УСК ЦСКА носит имя знаменитого тренера по баскетболу Александра Гомельского и является домашней ареной для основной, молодежной команды и детско-юношеской баскетбольной лиги баскетбольного клуба ЦСКА. В спорткомплексе также проходят занятия спортивных школ ЦСКА по мини-футболу, волейболу и баскетболу. Легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦСКА Как и расположенный по соседству через дорогу УСК ЦСКА, легкоатлетический комплекс был сдан в эксплуатацию в 1979 году. Во время Олимпиады-80 здесь проходили соревнования по греко-римской и вольной борьбе, а в футбольной части комплекса за медали сражались фехтовальщики.

Описание Легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦСКА, 1980 год © Василий Егоров, Алексей Стужин/ТАСС

В настоящее время ЛФК используется для проведения тренировок и соревнований по легкой атлетике и футболу. Также здесь тренируются представительницы художественной гимнастики, каратисты, мастера служебных единоборств, штангисты, а также представители других видов спорта.

Описание Легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦСКА, 2020 год © Сергей Бобылев/ТАСС

Велотрек "Крылатское" Он был построен в 1979 году неподалеку от гребного канала, сданного в эксплуатацию в начале того же десятилетия. Трековая дорожка имеет длину 333,33 метра и покрыта древесиной сибирской лиственницы. К моменту проведения Олимпийских игр 1980 года трек был одним из самых быстрых в мире, во время олимпийских соревнований на нем было установлено 13 мировых рекордов.

Описание Велотрек "Крылатское", 1980 год © Валерий Зуфаров/ТАСС

Сегодня основная масса соревнований в мире проходит на треках длиной 250 метров, поэтому московский велотрек не может претендовать на проведение крупных международных стартов. Он продолжает играть очень важную роль в развитии отечественного велосипедного спорта и является местом проведения тренировок и различных национальных стартов.

Описание Велотрек "Крылатское", 2020 год © Михаил Терещенко/ТАСС

Внутри трека уложено синтетическое покрытие, на нем можно проводить соревнования по мини-футболу, гандболу, легкой атлетике, теннису и настольному теннису. Конноспортивный комплекс "Битца" Официальное открытие комплекса, расположенного в московском районе Чертаново, состоялось 4 июля 1980 года, за две недели до начала Олимпийских игр. В "Битце" проходили соревнования по конному спорту и современному пятиборью.

Описание Конноспортивный комплекс "Битца", 1980 год © Василий Егоров, Алексей Стужин/ТАСС

На протяжении нескольких десятилетий олимпийский конноспортивный комплекс принимал не одно международное и национальное соревнование. Сегодня на территории этого спортивного объекта функционирует спортшкола "Битца". Помимо площадок и сооружений для конного спорта здесь располагаются спортивный зал, бассейн и стрелковый тир. В ближайшее время "Битцу" ждет капитальная реконструкция.

Описание Конноспортивный комплекс "Битца", 2020 год © Антон Новодережкин/ТАСС

Дворец спорта "Динамо" Расположенный на севере Москвы дворец был построен в 1980 году. Во время Олимпиады в нем проходили соревнования по баскетболу и гандболу. После Игр-80 в ДС "Динамо" регулярно проводились крупнейшие международные и российские соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу, гандболу, художественной гимнастике и различным видам единоборств.

Описание Дворец спорта "Динамо", 1980 год © Виктор Кошевой/ТАСС

В настоящее время этот дворец спорта является домашней площадкой волейбольного клуба "Динамо", одной из тренировочных площадок сборных России по волейболу. Здесь также совершенствуют свое мастерство воспитанницы детской спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике.

Описание Дворец спорта "Динамо", 2020 год © Гавриил Григоров/ТАСС

Дворец спорта "Измайлово" Во дворце спорта "Измайлово", сданном в эксплуатацию в 1980 году, во время Олимпиады проводились соревнования по тяжелой атлетике. В 1983 году здесь же проходил тяжелоатлетический чемпионат мира.

Описание Дворец спорта "Измайлово", 1980 год © Алексей Стужин/ТАСС

В настоящее время это здание входит в состав комплекса спортивных сооружений Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. В нем находится арена для тренировок по фигурному катанию, арена для мини-футбола и хоккея, зал для занятий хореографией и зал атлетической подготовки.

Описание Дворец спорта "Измайлово", 2020 год © Сергей Бобылев/ТАСС

Стрельбище для лучников в Крылатском Открытое стрельбище для лучников с трибунами для зрителей было организовано неподалеку от велотрека "Крылатское" в год открытия московской Олимпиады. Здесь разыграли два комплекта медалей. Этот спортивный объект вскоре после окончания Игр-1980 оказался не востребован, в настоящее время на его месте расположен стадион технических видов спорта.

Описание Стрельбище для лучников в Крылатском, 1980 год © Виктор Воног/ТАСС

Универсальный спортивный зал "Дружба" УСЗ "Дружба" был построен в 1979 году, он входит в состав комплекса спортивных сооружений в Лужниках. Во время Игр-1980 здесь проходил женский волейбольный турнир.

Описание Универсальный спортивный зал "Дружба", 1980 год © Николай Малышев, Анатолий Морковкин/ТАСС

В постолимпийский период в универсальном спортивном зале проходили международные и национальные соревнования по волейболу, баскетболу, гандболу, бадминтону, спортивной и художественной гимнастике, боксу, мини-футболу, теннису и настольному теннису. В марте 2017 года "Дружба" была закрыта на капитальную реконструкцию, которая должна завершиться через полгода.

Описание Универсальный спортивный зал "Дружба", 2020 год © Александр Щербак/ТАСС

Шоссейная велодорога в Крылатском Олимпийская велодорога была построена в 1979 году. Протяженность трассы составляет 13,5 километра, ширина полотна 7 метров, на финише 14 метров. Во время групповой гонки, проходившей в рамках Игр-1980, велосипедистам предстояло преодолеть 189 километров пути: 14 кругов, 78 коварных поворотов, 1092 виража, перепад высот до 50 метров. После окончания Олимпиады на олимпийской велотрассе в Крылатском проводилось несколько чемпионатов страны.

Описание Шоссейная велодорога в Крылатском, 1980 год © ТАСС

Федерация велосипедного спорта России считает велотрассу в Крылатском частью олимпийского наследия и уникальным спортивным объектом, на котором тренируются как профессиональные гонщики, так и любители. По мнению ФВСР, эта велодорога важна как для спорта высших достижений, так и для массового спорта, но она в ближайшее время может быть безвозвратно утеряна.

Описание Шоссейная велодорога в Крылатском, 2020 год © Михаил Терещенко/ТАСС