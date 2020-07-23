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Летние олимпийские виды спорта

Павел Новиков освобожден от должности заместителя министра спорта РФ

После сокращения Новикова заместителей министра стало шесть
Павел Новиков Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Павел Новиков
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 23 июля. Павел Новиков освобожден от должности заместителя министра спорта РФ. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Новиков освобожден от должности в связи с ее сокращением.

Новикову 63 года, в должности заместителя министра спорта он работал с 2012 года. После сокращения Новикова заместителей министра стало шесть - Азат Кадыров (первый заместитель министра), Ксения Машкова (статс-секретарь), Одес Байсултанов, Игорь Сидоркевич, Марина Томилова и Андрей Сельский. Министром спорта РФ является Олег Матыцин.

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