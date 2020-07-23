Марков и еще три игрока покинули футбольный клуб "Рубин"

ТАСС, 23 июля. Футбольный клуб "Рубин" объявил о расставании с пятью игроками - защитниками Владимиром Гранатом, Константином Плиевым, Николаем Поярковым, Пабло Сантосом и нападающим Евгением Марковым. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Плиев, Поярков, Сантос и Марков находились в "Рубине" в аренде. Марков вернется в московское "Динамо", Плиев и Поярков - в "Ростов", Сантос - в португальскую "Брагу". Гранат выступал за "Рубин" с 2017 года, сыграв за это время за казанский клуб в 46 матчах, не отметившись результативными действиями.

26-летний Марков провел 22 матча в минувшем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил пять мячей. 23-летний Плиев сыграл 12 матчей за "Рубин" в прошедшем сезоне РПЛ, 20-летний Поярков - семь игр, 28-летний Сантос - девять встреч.

Гранату 33 года, помимо "Рубина" он выступал за иркутскую "Звезду", московское "Динамо", новосибирскую "Сибирь", "Ростов" и московский "Спартак". В 2008 году вместе с "Динамо" он завоевал бронзовые медали чемпионата России. За сборную России защитник провел 13 матчей, забив один гол.

"Рубин" завершил чемпионат России сезона-2019/20 на десятой позиции в турнирной таблице, набрав 35 очков после 30 туров.