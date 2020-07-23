КДК РФС присудил "Сочи" техническое поражение в матче с "Крыльями Советов"

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) присудил "Сочи" техническое поражение (0:3) за неявку на матч 30-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Крыльями Советов". Об этом ТАСС сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.
"КДК вынес решение по присуждению технического поражения "Сочи" сегодня утром, так как его надо было принять до общего собрания. Остальные вопросы КДК рассмотрит завтра до исполкома РФС", - сказал Григорьянц.
16 июля "Сочи" сообщил о выявлении девяти случаев заражения коронавирусом в клубе. По этой причине команда не смогла провести матч 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом" и встречу заключительного тура с "Крыльями Советов".
По итогам чемпионата России "Сочи", дебютировавший в премьер-лиге, занял 12-е место с 33 очками. "Крылья Советов" заняли предпоследнее, 15-е место с 31 очком и вылетели из РПЛ, поскольку при равенстве очков с "Тамбовом" уступили ему по личным встречам.