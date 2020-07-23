КДК РФС присудил "Сочи" техническое поражение в матче с "Крыльями Советов"

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) присудил "Сочи" техническое поражение (0:3) за неявку на матч 30-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Крыльями Советов". Об этом ТАСС сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

Превосходство "Зенита", коронавирус и вопросы к VAR. Итоги сезона-2019/2020 в РПЛ

"КДК вынес решение по присуждению технического поражения "Сочи" сегодня утром, так как его надо было принять до общего собрания. Остальные вопросы КДК рассмотрит завтра до исполкома РФС", - сказал Григорьянц.

16 июля "Сочи" сообщил о выявлении девяти случаев заражения коронавирусом в клубе. По этой причине команда не смогла провести матч 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом" и встречу заключительного тура с "Крыльями Советов".

По итогам чемпионата России "Сочи", дебютировавший в премьер-лиге, занял 12-е место с 33 очками. "Крылья Советов" заняли предпоследнее, 15-е место с 31 очком и вылетели из РПЛ, поскольку при равенстве очков с "Тамбовом" уступили ему по личным встречам.