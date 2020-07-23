ТАСС, 23 июля. Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш покинул футбольный клуб "Краснодар" в связи с окончанием контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Мы благодарим Ману за вдохновенную игру и желаем успехов в карьере", - говорится в сообщении клуба.

Фернандешу 34 года, он перешел в "Краснодар" на правах свободного агента в сентябре 2019 года. Всего за краснодарскую команду он провел 19 матчей, забив 3 гола. Также он играл за московский "Локомотив", с которым стал чемпионом России (2018) и трехкратным обладателем кубка страны, португальскую "Бенфику", испанскую "Валенсию" и турецкий "Бешикташ". В составе сборной Португалии полузащитник сыграл 15 матчей, забив три гола.

Также "Краснодар" по обоюдному согласию сторон расторг контракт с 31-летним исландским защитником Йоном Фьолусоном. Он выступал за краснодарский клуб с лета 2018 года, проведя 28 матчей, не сумев отметиться результативными действиями.

"Краснодар" по итогам сезона-2019/20 занял третье место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги и сыграет в следующем сезоне в квалификации Лиги чемпионов.