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Зимние олимпийские виды спорта
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Россия получила 11 лицензий для участия в чемпионате мира - 2021 по фигурному катанию

ISU опубликовал квоты для национальных сборных на следующий сезон
Танцоры Никита Кацалапов, Виктория Синицина, Александра Степанова и Иван Букин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Танцоры Никита Кацалапов, Виктория Синицина, Александра Степанова и Иван Букин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 23 июля. Сборная России сможет выставить 11 пар и одиночников для участия в чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Отмечается, что будут использоваться национальные квоты на чемпионат мира сезона-2020/21, определенные по итогам мирового первенства, прошедшего в 2019 году.

В соревновании спортивных пар и танцевальных дуэтов сборную России будут представлять по три пары. Также максимальная квота будет у российских фигуристок - три. В мужском одиночном катании от России смогут принять участие в чемпионате мира два спортсмена.

Российские фигуристы будут иметь максимальные квоты на чемпионате Европы и юниорском чемпионате мира следующего сезона - в каждой дисциплине будут выступать по три российских представителя и пары.

Мировое первенство по фигурному катанию в 2020 году, которое должно было пройти в Монреале, было отменено из-за пандемии коронавируса. Чемпионат мира 2021 года планируется провести с 22 по 28 марта в Стокгольме.

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