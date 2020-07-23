Фигуристка Александровская похоронена на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе

Тело Александровской было обнаружено 18 июля возле дома на улице 1905 года, как стало известно ТАСС от источника в правоохранительных органах, предварительно причиной гибели 20-летней спортсменки назван суицид. Тренер спортсменки Андрей Хекало рассказал ТАСС, что Александровская с января лечилась от эпилепсии. По его словам, Александровская находилась две недели на обследовании в больнице, ее диагноз практически означал окончание карьеры.

Александровская родилась в Москве, до 2011 года она тренировалась в женском одиночном катании под руководством Инны Гончаренко, затем тренером спортсменки стала Светлана Соколовская. Позднее Александровская ушла в парное катание, переехав в Днепропетровск, затем вернулась в Москву и недолгое время выступала в паре с Александром Епифановым.

В 2016 году Александровская сменила спортивное гражданство на австралийское и стала выступать в паре с Харли Уиндзором. В 2017 году они выиграли юниорский чемпионат мира, в следующем сезоне стали победителями финала юниорского Гран-при. Помимо этого, в их активе две победы на чемпионате Австралии. В 2018 году пара участвовала в Олимпийских играх, но не сумела пробиться в произвольную программу.