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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Александровская похоронена на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе

Тело 20-летней спортсменки было обнаружено 18 июля возле дома на улице 1905 года
Екатерина Александровская AP Photo/Julian Linden
Описание
Екатерина Александровская
© AP Photo/Julian Linden

БАЛАШИХА /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская похоронена на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе.

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Тело Александровской было обнаружено 18 июля возле дома на улице 1905 года, как стало известно ТАСС от источника в правоохранительных органах, предварительно причиной гибели 20-летней спортсменки назван суицид. Тренер спортсменки Андрей Хекало рассказал ТАСС, что Александровская с января лечилась от эпилепсии. По его словам, Александровская находилась две недели на обследовании в больнице, ее диагноз практически означал окончание карьеры.

Александровская родилась в Москве, до 2011 года она тренировалась в женском одиночном катании под руководством Инны Гончаренко, затем тренером спортсменки стала Светлана Соколовская. Позднее Александровская ушла в парное катание, переехав в Днепропетровск, затем вернулась в Москву и недолгое время выступала в паре с Александром Епифановым.

В 2016 году Александровская сменила спортивное гражданство на австралийское и стала выступать в паре с Харли Уиндзором. В 2017 году они выиграли юниорский чемпионат мира, в следующем сезоне стали победителями финала юниорского Гран-при. Помимо этого, в их активе две победы на чемпионате Австралии. В 2018 году пара участвовала в Олимпийских играх, но не сумела пробиться в произвольную программу.

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