Унаи Эмери назначен главным тренером футбольного клуба "Вильярреал"

ТАСС, 23 июля. Испанский футбольный клуб "Вильярреал" объявил о назначении на должность главного тренера команды Унаи Эмери. Об этом сообщает пресс-служба "Вильярреала".

Контракт между испанским клубом и 48-летним специалистом подписан на три года. На посту главного тренера Эмери сменил Хавьера Кальеху, который возглавлял "Вильярреал" с сезона-2017/18 (с перерывом на 10 декабря 2018 года - 29 января 2019 года).

Предыдущим местом работы Эмери был английский "Арсенал", откуда он был отправлен в отставку в ноябре 2019 года. До этом он был главным тренером французского "Пари Сен-Жермен", испанских "Севильи", "Валенсии", "Альмерии" и "Лорки". В период с мая по ноябрь 2012 года испанец возглавлял московский "Спартак", который покинул после разгромного поражения от московского "Динамо" в матче чемпионата России (1:5).

Вместе с "Севильей" Эмери трижды подряд выиграл Лигу Европы (2013/14 - 2015/16), с ПСЖ стал чемпионом Франции (2017/18) и два раза - обладателем Кубка Франции (2016/17, 2017/18).

Минувший сезон в чемпионате Испании "Вильярреал" завершил на пятой позиции, набрав 60 очков после 38 туров и выйдя в Лигу Европы.