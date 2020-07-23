Заседание набсовета РУСАДА, на котором обсудят аудиторский отчет, пройдет 5 августа

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Ближайшее заседание наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), на котором будет обсуждаться последний аудиторский отчет, запланировано на 5 августа. Об этом ТАСС сообщил председатель наблюдательного совета Александр Ивлев.

Олимпийский комитет России (ОКР) 14 июля опубликовал отчет аудиторской компании, которая, как сообщается на официальном сайте ОКР, выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Аудит деятельности за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен в марте-апреле 2020 года. Результаты проверки были переданы в наблюдательный совет РУСАДА, который должен проанализировать характер выявленных нарушений и отреагировать в рамках своих полномочий.

"Заседание наблюдательного совета РУСАДА запланировано на 5 августа. В повестку заседания включено обсуждение последнего аудиторского отчета", - сказал Ивлев.

В состав руководящего органа антидопингового агентства входит семь человек. Председателем является управляющий партнер компании Ernst & Young по России Ивлев, вице-председателем - академик РАМН Владимир Чехонин. В наблюдательный совет РУСАДА также входят руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков, двукратная олимпийская чемпионка, член комиссии атлетов Международного олимпийского комитета Исинбаева, представитель Паралимпийского комитета России Андрей Строкин, Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский и представитель Министерства спорта России Игорь Васильченко. Генеральным директором Российского антидопингового агентства с августа 2017 года является Юрий Ганус.