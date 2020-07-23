Ганус примет участие в заседании наблюдательного совета РУСАДА 5 августа

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус примет участие в заседании наблюдательного совета РУСАДА, которое запланировано на 5 августа. Об этом ТАСС сообщил Ганус.

Глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев ранее сообщил ТАСС, что ближайшее заседание совета запланировано на 5 августа. В повестку заседания включено обсуждение последнего аудиторского отчета, который, как сообщила 14 июля пресс-служба Олимпийского комитета России, подтвердил наличие нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Российского антидопингового агентства. Ганус отрицает правильность выводов аудиторов. Результаты проверки были переданы в наблюдательный совет РУСАДА, который должен проанализировать характер выявленных нарушений и отреагировать в рамках своих полномочий.

"Конечно, я буду, - сказал Ганус. - Почему я не должен принять в нем участие? Сейчас момент истины!"

В состав руководящего органа антидопингового агентства входит семь человек. Председателем является управляющий партнер компании Ernst & Young по России Ивлев, вице-председателем - академик РАМН Владимир Чехонин. В наблюдательный совет РУСАДА также входят руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Хрычиков, двукратная олимпийская чемпионка, член комиссии атлетов Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева, представитель Паралимпийского комитета России Андрей Строкин, Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский и представитель Министерства спорта России Игорь Васильченко. Ганус является генеральным директором РУСАДА с августа 2017 года.