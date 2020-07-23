Минспорт предложил создать пять экспертных групп по внедрению цифровизации в спорт

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Заместитель министра спорта РФ Андрей Сельский заявил о важности создания пяти экспертных групп для более глубокой проработки вопроса о внедрении цифровизации в спорт. В четверг проходит заседание межведомственной рабочей группы по цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта.

Ранее Сельский сообщил, что в нынешнюю рабочую группу, при которой планируется создание экспертных групп, уже вошло более 50 человек.

"У нас несколько инициатив, которые требуют глубокой проработки и гораздо более узкого формата общения, чем наша большая рабочая группа. Мы идем по пути, который до этого уже проходили, мы предлагаем создать пять экспертных групп", - заявил Сельский.

Таким образом, первая экспертная группа займется нормативным регулированием цифровой трансформации, анализом процессов обмена данными между участниками, выявлением нормативных барьеров на пути цифровизации и выработкой предложений по внесению изменений в действующее законодательство.

Вторая экспертная группа будет вести работу над моделью данных, формированием атрибутивного состава данных, необходимых для сбора и обмена между субъектами. Также под ее руководством будет выработка методических рекомендаций для региональных органов власти, спортивных федераций и поставщиков ИТ-решений.

Третья группа займется индексом спортивной вовлеченности населения и разработает методологию расчета данного индекса на основе объективных первичных данных - эталонных данных информационных систем. Четвертая займется нормами IT-обеспечения инфраструктуры и разработкой рекомендаций для региональных органов власти по единым требованиям. Пятая экспертная группа сформирует возможный набор ИТ-сервисов, не требующих бюджетных вложений со стороны органов власти, некоммерческих или имеющих другую модель монетизации, но которые будут способствовать развитию физкультуры и спорта на региональном уровне.