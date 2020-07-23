Новый сезон ФНЛ стартует 1 августа

ТАСС, 23 июля. Следующий сезон Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) пройдет с 1 августа 2020 года по 15 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.

Превосходство "Зенита", коронавирус и вопросы к VAR. Итоги сезона-2019/2020 в РПЛ

Проект календаря был одобрен на общем собрании лиги и в пятницу должен быть утвержден исполкомом Российского футбольного союза (РФС).

В новом сезоне в первенстве ФНЛ стартуют 22 команды, в прошлом сезоне, досрочно завершенном из-за пандемии, участвовали 20 команд. В силу различных причин от участия в следующем сезоне ФНЛ отказались "Армавир", курский "Авангард", владивостокский "Луч" и саранская "Мордовия", а волгоградский "Ротор" и подмосковные "Химки" поднялись в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Членами ФНЛ официально стали квалифицировавшиеся из Олимп - Профессиональной футбольной лиги "Акрон" из Тольятти, брянское "Динамо", московский "Велес", астраханский "Волгарь" и омский "Иртыш", а также выбывшие из РПЛ самарские "Крылья Советов" и "Оренбург". Таким образом, в ФНЛ осталось одно свободное место, на него претендуют подмосковный "Олимп-Долгопрудный", владикавказская "Алания" и "Камаз" из Набережных Челнов, решение в пользу одной из команд примет РФС.

Согласно формату, первые две команды ФНЛ напрямую попадут по итогам сезона-2020/21 в Российскую премьер-лигу (РПЛ), третья и четвертая - сыграют в переходных матчах с 13-й и 14-й командами РПЛ.