Сельский: цифровизация спорта потребует внести ряд изменений в спортивное законодательство

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Заместитель министра спорта РФ Андрей Сельский заявил, что внедрение цифровизации в спорт потребует внесения изменений в спортивное законодательство. В четверг проходит заседание межведомственной рабочей группы по цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта.

"Мы будем вынуждены уважать ограничивающие нас рамки, речь идет о федеральном законе № 152-ФЗ "О персональных данных", антидопинговом законодательстве, медицинских нормативах. В законодательстве спорта явно потребуются изменения, речь идет о федеральном законе № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте", здесь, скорее всего, придется прописать полномочия Минспорта как регулятора цифровой трансформации. Плюс нужно будет вносить изменения, которые касаются присвоения спортивных разрядов и званий с учетом потенциальных возможностей цифровых продуктов. Это сложная работа, где-то от полугода занимает процесс коррекции федерального закона, плюс есть общий план министерства по работе с федеральным законом, которому мы должны будем следовать", - сказал Сельский.

Также Сельский указал на возможные изменения в положениях о всероссийском реестре объектов спорта, регламентах соревнований, изменения также могут коснуться регионального законодательства, порядка страхования спортсменов, сбора статистической отчетности Минспорта.

"Мы немного зайдем на регулирование компьютерного спорта, в частности, части методических рекомендаций для регионов", - добавил Сельский.

Ранее Сельский заявил о важности создания пяти экспертных групп для более глубокой проработки вопроса о внедрении цифровизации в спорт.