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Футбол в России

Новый сезон Российской премьер-лиги начнется 8-9 августа

Структура календаря обсуждалась в четверг на общем собрании руководителей клубов
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© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 23 июля. Матчи первого тура сезона-2020/21 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут 8-9 августа. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

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В четверг состоялось совещание руководителей клубов премьер-лиги, на котором обсуждалась структура календаря на сезон-2020/21. Окончательное расписание 24 июля утвердит исполком Российского футбольного союза (РФС).

Матч за Суперкубок России запланирован на 7 августа, встреча должна пройти на домашнем стадионе ЦСКА "ВЭБ-Арена".

Сезон-2019/20 начался 12 июля 2019 года, в марте 2020 года турнир был приостановлен из-за пандемии, возобновился чемпионат 19 июня. Турнир завершился 22 июля, победителем стал петербургский "Зенит", второе место занял столичный "Локомотив", третье - "Краснодар". По итогам сезона лигу покинули самарские "Крылья Советов" и "Оренбург", на их место пришли волгоградский "Ротор" и подмосковные "Химки".

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