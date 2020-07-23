РПЛ планирует провести матч за Суперкубок России 7 августа на "ВЭБ-Арене"

ТАСС, 23 июля. Матч Олимп - Суперкубка России по футболу запланирован на 7 августа, встреча должна пройти на домашнем стадионе ЦСКА "ВЭБ-Арена". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

"Основной вариант даты проведения матча за Суперкубок России - 7 августа на "ВЭБ-Арене". Окончательную структуру календаря утвердит исполком РФС 24 июля", - говорится в сообщении РПЛ.

Руководство премьер-лиги приняло решение не отказываться от идеи проведения матча за Суперкубок России летом. 4 июля коммерческий директор РПЛ Павел Суворов заявлял ТАСС о том, что лига не будет проводить одноматчевый турнир летом. По его словам, рассматривался вариант, при котором встреча между чемпионом России и обладателем Кубка России сезона-2019/20 могла пройти за рубежом.

Суперкубок России - одноматчевый турнир, в котором встречаются победитель чемпионата России и обладатель Кубка России. Победителем прошедшего сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги стал петербургский "Зенит". В финале Олимп - Кубка России "Зенит" сыграет против подмосковных "Химок" 25 июля в Екатеринбурге. В случае победы "Зенита" соперником команды по Суперкубку России станет "Локомотив", занявший второе место по итогам сезона РПЛ.

История турнира

Трофей разыгрывался 17 раз, рекордсменом по числу побед является ЦСКА (семь). "Зенит" становился обладателем Суперкубка России четыре раза , "Локомотив" - трижды, "Рубин" - дважды, "Спартак" - один раз.

Матч за Суперкубок России с 2003 по 2011 год проводился в марте, поскольку чемпионат России проходил по системе "весна - осень". С 2012 года игра за трофей проходит в июле.

С 2003 года матч за Суперкубок России проходил в Москве (стадионы "Локомотив" и "Лужники" - по пять раз, "ВТБ-Арена" - один раз), Краснодаре (стадион "Кубань" - два раза), Самаре (стадион "Металлург"), Ростове-на-Дону (стадион "Олимп-2"), Санкт-Петербурге (стадион "Петровский") и Нижнем Новгороде (стадион "Нижний Новгород").