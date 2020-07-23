Гонщик Маркес допущен к Гран-при MotoGP спустя два дня после операции на сломанной руке

ТАСС, 23 июля. Шестикратный победитель чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) испанец Марк Маркес допущен до участия в Гран-при Андалусии, который пройдет 24-26 июля, через два дня после операции на сломанной руке. Об этом сообщает пресс-служба MotoGP.

19 июля по итогам первого Гран-при сезона у гонщика "Хонды" был диагностирован перелом руки, Маркес дважды вылетал с трассы во время гонки на трассе в Хересе, при втором столкновении с отбойником из шин он сломал стержень плечевой кости. 21 июля ему была проведена операция.

27-летний мотогонщик одержал 56 побед в чемпионате, 95 раз он поднимался на подиум.

Помимо Маркеса, к гонке были допущены испанец Алекс Ринс ("Сузуки") и британец Кэл Кратчлоу ("Хонда"). Кратчлоу также был прооперирован во вторник.

Победителем первого этапа сезона MotoGP стал французский пилот команды "Ямаха SRT" Фабио Куартараро. Следующий этап чемпионата пройдет также на трассе в Хересе 24-26 июля.