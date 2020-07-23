Свидлер сохранил лидерство в шахматном турнире Legends of Chess

ТАСС, 23 июля. Российский гроссмейстер Петр Свидлер обыграл израильтянина Бориса Гельфанда в матче третьего дня турнира по быстрым шахматам Legends of Chess. Турнир проводится в онлайн-режиме.

Матчи состоят из четырех партий. При равном счете проводится армагеддон - мини-поединок, в котором белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать. Первая, вторая и четвертая партии завершились вничью, в третьей победу черными фигурами одержал Свидлер (2,5:1,5).

В других матчах дня россиянин Ян Непомнящий переиграл нидерландца Аниша Гири (2,5:0,5), российский гроссмейстер Владимир Крамник оказался сильнее Вишванатана Ананда из Индии (2,5:0,5), чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл венгра Петера Леко (2,5:1,5), украинец Василий Иванчук победил Дин Лижэня из Китая (2,5:1,5).

После трех туров лидируют с 9 очками Свидлер и Карлсен, следом идут Непомнящий (8 баллов), Гельфанд (6), Иванчук, Крамник (по 4), Гири (3), Леко (2), Ананд и Динь Лижэнь (по 0). В четвертом туре 24 июля Свидлер встретится с Дин Лижэнем, Непомнящий сыграет с Иванчуком, Крамник - с Леко, Карлсен - с Гельфандом, Гири - с Анандом.

Турнир состоит из двух этапов. В первом десять участников проведет по одному матчу друг с другом. Четверо шахматистов с наибольшим количеством очков выйдут в полуфинал, который пройдет с 31 июля по 2 августа. Финал состоится с 3 по 5 августа.

Legends of Chess является четвертым турниром в шахматном туре, организованном Карлсеном. Призовой фонд турнира составляет $150 тыс. Общий призовой фонд тура (четыре турнира и гранд-финал) составляет $1 млн. Победителем первого и третьего турниров стал Карлсен, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.