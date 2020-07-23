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Футбол в России

СМИ: "Спартак" и ЦСКА заинтересованы в переходе футболиста "Нима" Сарра

Transfermarkt оценивает сенегальца в €1,6 млн

ТАСС, 23 июля. Московские "Спартак" и ЦСКА заинтересованы в приобретении сенегальского полузащитника французского "Нима" Сиди Сарра. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Wiwsport.

По информации портала, 24-летний игрок не тренируется с командой, так как ведет переговоры о переходе.

В прошедшем сезоне французского первенства, который был завершен досрочно из-за коронавируса, Сарр провел 22 матча и отдал две результативные передачи. В составе национальной сборной Сенегала в его активе три игры и один забитый мяч. Портал Transfermarkt оценивает сенегальца в €1,6 млн.

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Российский футбол
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