СМИ: "Спартак" и ЦСКА заинтересованы в переходе футболиста "Нима" Сарра

ТАСС, 23 июля. Московские "Спартак" и ЦСКА заинтересованы в приобретении сенегальского полузащитника французского "Нима" Сиди Сарра. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Wiwsport.

По информации портала, 24-летний игрок не тренируется с командой, так как ведет переговоры о переходе.

В прошедшем сезоне французского первенства, который был завершен досрочно из-за коронавируса, Сарр провел 22 матча и отдал две результативные передачи. В составе национальной сборной Сенегала в его активе три игры и один забитый мяч. Портал Transfermarkt оценивает сенегальца в €1,6 млн.