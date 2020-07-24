"Лацио" гарантировал участие в Лиге чемпионов, победив "Кальяри"

ТАСС, 24 июля. "Лацио" на своем поле обыграл "Кальяри" в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Сергей Милинкович-Савич (47-я минута) и Чиро Иммобиле (60). У проигравших отличился Джованни Симеоне (45).

"Лацио" впервые за пять матчей одержал победу. Клуб занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 72 очка. "Лацио" обеспечил себе четвертое место, став недосягаемым для идущей на пятом месте "Роме" (61 очко). Четвертое место дает право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Серия "Кальяри" без побед составляет семь игр (четыре ничьи, три поражения). Команда идет на 13-й строчке, имея в активе 42 очка.

В следующем туре "Лацио" 26 июля в гостях сыграет с "Вероной". "Кальяри" в этот же день примет "Удинезе".

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.