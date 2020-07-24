{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Италии

"Лацио" гарантировал участие в Лиге чемпионов, победив "Кальяри"

Встреча завершилась со счетом 2:1
Футболисты "Лацио" Сергей Милинкович-Савич и "Кальяри" Федерико Маттиелло EPA-EFE/ANGELO CARCONI
Описание
Футболисты "Лацио" Сергей Милинкович-Савич и "Кальяри" Федерико Маттиелло
© EPA-EFE/ANGELO CARCONI

ТАСС, 24 июля. "Лацио" на своем поле обыграл "Кальяри" в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Сергей Милинкович-Савич (47-я минута) и Чиро Иммобиле (60). У проигравших отличился Джованни Симеоне (45).

"Лацио" впервые за пять матчей одержал победу. Клуб занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 72 очка. "Лацио" обеспечил себе четвертое место, став недосягаемым для идущей на пятом месте "Роме" (61 очко). Четвертое место дает право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Серия "Кальяри" без побед составляет семь игр (четыре ничьи, три поражения). Команда идет на 13-й строчке, имея в активе 42 очка.

В следующем туре "Лацио" 26 июля в гостях сыграет с "Вероной". "Кальяри" в этот же день примет "Удинезе".

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус35255573-3880
2Аталанта35228595-4474
3Интер352110474-3673
4Лацио35226771-3872
5Рома351871069-4761
6Милан351781055-4459
7Наполи351681156-4756
8Сассуоло351391364-6048
9Верона3511131143-4346
10Парма351271649-5143
11Фиорентина3510131243-4543
12Болонья3511101448-5843
13Кальяри3510121350-5242
14Сампдория351251846-5841
15Удинезе351091634-4939
16Торино351151942-6338
17Дженоа35991744-6536
18Лечче35881945-7732
19Брешия35662333-7424
20СПАЛ35542625-7019

 

ММА
Емельяненко и Исмаилов в рамках турнира ACA проведут бой в Сочи
Поединок изначально должен был состояться в апреле в Москве
Читать полностью