Участие в Кубке мира по хоккею с мячом в Красноярске могут принять 14 клубов

КРАСНОЯРСК, 24 июля. /ТАСС/. Кубок мира по хоккею с мячом, который впервые в истории пройдет в Красноярске, может собрать для участия 14 клубов. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

"Мы уже ведем работу по подготовке к этому турниру. Идут переговоры с клубами. Ставим задачу пригласить как минимум четыре скандинавские команды, но было бы хорошо, если бы приехали шесть сильнейших коллективов. Также выступят от шести до восьми российских клубов", - сказал Ростовцев.

По словам чиновника, решение о проведении соревнований в Красноярске уже официально утверждено. Кубок мира пройдет с 17 по 20 декабря на крытом стадионе "Енисей". Он был построен специально для Всемирной зимней Универсиады 2019 года. К этим же соревнованиям в Красноярске построили, реконструировали и отремонтировали более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.

Первый клубный Кубок мира состоялся в 1974 году. Современное название турнир получил в 1980 году. До 2020 года соревнования ежегодно проводилось в шведских Юсдале и Сандвикене.