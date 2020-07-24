Уральский федеральный университет поддержит проект региональной баскетбольной лиги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Уральский федеральный университет в рамках подготовки к Универсиаде 2023 года поддержит проект баскетбольной лиги "Врата Сибири", предложенный участниками молодежного форума. Проект направлен на развитие баскетбола среди молодежи, проведение турниров и создание региональной лиги, сообщили ТАСС в Инновационной инфраструктуре вуза.

"Ряд проектов, чьи авторы приняли активное участие в работе площадки "Урал спортивный" форума "Утро-2020", могут оказаться полезными и востребованными при подготовке к Универсиаде 2023 года. Среди ярких спортивных инициатив значится создание баскетбольной лиги "Врата Сибири", которая поможет развитию массового баскетбола среди молодежи, а также включит в себя проведение муниципальных и региональных турниров", - сказали в вузе.

УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе. Здесь обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".

Другие проекты к Универсиаде-2023

"В ходе форума "Утро-2020" ребята из "Урала спортивного" представили интересные решения, которые получат развитие, ведь их инициативы "привязаны" не только к завершившемуся форуму. <…> Проекты, получившие высокую оценку на форуме, и их авторы будут задействованы в ходе подготовки к Универсиаде 2023 года. Это будет происходить при формировании среды молодежных инициатив в области спорта в регионе и стране, повышении вовлеченности молодежи в занятия спортом, популяризации здорового образа жизни", - сообщила ТАСС исполнительный директор форума "Утро-2020", заместитель первого проректора УрФУ Надежда Терлыга.

Она отметила, что вуз не оставит перспективные спортивные инициативы форума без поддержки. Учреждение поможет в доработке и "упаковке" проектов, предоставит талантливым ребятам необходимые сервисы и информацию, специалисты вуза поделятся опытом.

Среди проектов, которые планируется задействовать, значится проведение Гран-при по спортивной борьбе "Потомки Ермака". Он подразумевает создание условий и вовлечение молодежи в систематические занятия спортивной борьбой, а также организацию судейских семинаров и отборочных турниров, популяризацию спортивных достижений в социальных сетях. В вузе отметили онлайн-проект фитнес-челлендж "Пульс России", направленный на физическое развитие молодежи в условиях учебы онлайн и при малоподвижном образе жизни. В частности, в течение трех недель участники челленджа могут соревноваться в одной или нескольких дисциплинах проекта: бег, отжимания, планка, приседания.

Универсиада пройдет с 8 по 19 августа 2023 года. Решение о проведении соревнований в Екатеринбурге было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта. Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году. Кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году, в 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.