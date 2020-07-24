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Футбол в России

СМИ: ЦСКА в ближайшее время объявит о трансфере футболиста "Сан-Лоренсо" Гайча

Форвард ранее заявлял о завершении переговоров между клубами
Адольфо Гайч AP Photo/Fernando Vergara
Описание
Адольфо Гайч
© AP Photo/Fernando Vergara

ТАСС, 24 июля. Российский футбольный клуб ЦСКА объявит о переходе из аргентинского "Сан-Лоренсо" 21-летнего нападающего Адольфо Гайча до конца недели. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на радиопередачу Futbol de Los Grandes.

"В ближайшее время о переходе Гайча объявят официально. Никаких сложностей уже нет. Футболист записал прощальное видео", - заявил аргентинский журналист Кристиан Пальяро.

Ранее Гайч сам говорил о желании выступать в составе армейцев. Позже футболист заявлял, что соглашение между сторонами достигнуто и в ближайшее время он прилетит в Россию.

Гайч является воспитанником "Сан-Лоренсо". Нападающий провел в составе команды 27 матчей, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

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Российский футбол
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