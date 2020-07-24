ATP и WTA отменили все теннисные турниры в Китае в 2020 году из-за пандемии

ТАСС, 24 июля. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили об отмене всех турниров в Китае, проводимых под их эгидой, в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают пресс-службы организаций.

ATP в 2020 году планировала провести четыре турнира, WTA - семь. Ближайшим должен был стать мужской турнир в Чэнду, который был запланирован с 28 сентября по 4 октября. Отмены теннисных турниров связаны с постановлениями правительства Китая, запрещающими проводить международные соревнования на территории страны. Это является одной из мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"На протяжении пандемии наш подход при организации мероприятий всегда заключался в том, чтобы следовать указаниям властей. Мы уважаем решение китайского правительства сделать все возможное для страны во время беспрецедентной глобальной ситуации, - сказал глава ATP Андреа Гауденци. - С болью в сердце мы объявляем, что турниры ATP не будут проводиться в Китае в этом году, я хочу поблагодарить организаторов за их работу и сотрудничество. Китайские фанаты - одни из самых страстных в мире, и я знаю, что игроки с нетерпением ждут следующей возможности сыграть в Китае".

"Мы крайне разочарованы тем, что наши мероприятия мирового уровня в Китае не состоятся в этом году, - отметил глава WTA Стив Саймон. - Мы хотим отметить значительные усилия, предпринятые организаторами наших турниров в этом регионе, которые на протяжении всей пандемии вместе с Китайской теннисной ассоциацией тесно работали с WTA".

Проведение турниров ATP и WTA в сезоне 2020 года прервано из-за пандемии коронавируса. Ближайшим соревнованием у мужчин должен стать турнир в Нью-Йорке, который пройдет 22-28 августа, у женщин - турнир в Палермо (3-9 августа).

В Китае до конца года отменены все международные соревнования, за исключением тестовых турниров к зимним Олимпийским играм в Пекине. Зимние Олимпийские игры запланированы на 4-20 февраля 2022 года.