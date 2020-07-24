Москалев назначен главным арбитром финала Кубка России "Зенит" - "Химки"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Судейская бригада Владимира Москалева из Воронежа назначена на финальный матч Олимп - Кубка России по футболу, в котором "Зенит" из Санкт-Петербурга встретится с подмосковными "Химками". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Ассистентами главного арбитра будут Дмитрий Мосякин (Москва) и Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), резервным судьей назначен Алексей Матюнин (Москва). За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Михаил Вилков (Нижний Новгород) и Алексей Стипиди (Краснодар).

Финал Кубка России пройдет 25 июля на "Екатеринбург-Арене", начало матча в 17:00 мск. Номинальным хозяином является "Зенит".

"Зенит" в пятый раз вышел в финал Кубка России, клуб трижды становился победителем турнира (1999, 2010, 2016). "Химки" во второй раз в истории вышли в финал Кубка России. В 2005 году подмосковный клуб в решающем матче уступил московскому ЦСКА (0:1), единственный мяч забил Юрий Жирков, в настоящий момент выступающий за "Зенит".