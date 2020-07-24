"Бирмингем" вывел из обращения номер 17-летнего футболиста, перешедшего в "Боруссию"

ТАСС, 24 июля. Английский футбольный клуб "Бирмингем" вывел из обращения номер 17-летнего полузащитника Джуда Беллингема, в июле перешедшего в немецкую "Боруссию" из Дортмунда. Об этом сообщает пресс-служба английской команды.

В "Бирмингеме" Беллингем выступал под 22-м номером, он является воспитанником клуба, дебютировал в матче за взрослую команду "Бирмингема" в возрасте 16 лет и 38 дней. За переход англичанина "Боруссия" заплатила €23 млн, подписав с ним контракт до июля 2023 года. В команде из Дортмунда полузащитник также будет играть под 22-м номером.

"Я люблю этот клуб ["Бирмингем"], он всегда будет занимать место в моем сердце, потому что это мой клуб - играть здесь было для меня честью, - сказал Беллингем. - Я начал играть здесь с семи лет, поэтому естественно, что я проронил несколько слез после последней игры [за "Бирмингем"]. Но Дортмунд - лучшее место для моего развития, и я с оптимизмом смотрю в будущее".

В сезоне-2019/20 Беллингем провел 44 матча за "Бирмингем" во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав три голевые передачи.

"Бирмингем" завершил сезон во втором дивизионе чемпионата Англии на 20-м месте, сохранив прописку в турнире. "Боруссия" стала второй в чемпионате Германии и завоевала путевку в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона.